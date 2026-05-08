El lobby animalista da un respiro al campo europeo y carga contra la carne de Mercosur

La entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha cambiado el foco del activismo animalista europeo. Los ganaderos de la Unión Europea tienen un respiro tras años de presión regulatoria y campañas contra el consumo de carne porque las principales organizaciones animalistas han puesto ahora su mirada en las explotaciones ganaderas sudamericanas que abastecerán al mercado europeo con productos más baratos gracias al nuevo tratado comercial.

El principal lobby animalista europeo, Eurogroup for Animals, ha iniciado una campaña y ha difundido un informe elaborado junto a la Animal Welfare Foundation con imágenes grabadas entre agosto de 2025 y marzo de 2026 en corrales de engorde de Uruguay, Argentina y Brasil autorizados para exportar carne al mercado europeo.

Corral de engorde en Mercosur.

Según denuncian ambas entidades, "las condiciones observadas en estos corrales de engorde serían incompatibles con los estándares europeos de bienestar animal", ya que aseguran haber detectado animales expuestos a altas temperaturas, barro, hacinamiento y falta de agua limpia. También sostienen que el incremento de las importaciones procedentes del Mercosur podría favorecer modelos de producción intensiva ligados a la deforestación y generar competencia desleal frente a los productores europeos, sometidos a una regulación mucho más estricta.

Carne más barata

El trasfondo económico resulta evidente. En 2024, la UE importó alrededor de 393.000 toneladas de carne bovina, de las cuales aproximadamente la mitad ya procedían de países del Mercosur. Con el nuevo acuerdo comercial, además, se habilita una nueva cuota de 99.000 toneladas con aranceles reducidos, lo que previsiblemente aumentará la entrada de carne sudamericana en Europa y permitirá abaratar precios para el consumidor europeo.

Precisamente ahí es donde los sectores críticos con el acuerdo sitúan el verdadero motivo de la ofensiva animalista. Tras años centrando sus campañas sobre la ganadería europea, ahora las organizaciones contrarias al consumo de carne desplazan su presión hacia Sudamérica en pleno debate sobre la llegada de carne más barata al mercado comunitario.

Eurogroup for Animals reclama además que Bruselas imponga a las importaciones los mismos estándares de bienestar animal exigidos a los productores europeos y pide endurecer la legislación comunitaria en esta materia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha pronunciado sobre si el tratado es compatible con las normas europeas y, hasta que eso no suceda, el Parlamento Europeo no podrá ratificar el pacto. Sin embargo, el acuerdo comercial se está aplicando de forma provisional e incluso ya hay empresas que están enviando sus productos a los mercados europeos totalmente libres de aranceles.