"Los jóvenes no viven peor": la sentencia oficial de RTVE para defender a Sánchez

Uno de los debates de nuestros tiempos, que trata sobre si los jóvenes de hoy viven peor que sus padres a la misma edad, ha llegado a su fin. Ya tenemos una respuesta a esta cuestión que hasta ahora no se nos había dado, y nos llega gracias a uno de los últimos programas estrenados en RTVE, El juicio, donde un jurado popular ha llegado a la conclusión de que los jóvenes no viven peor que sus padres.

Sobre este programa ya tuvimos ocasión de comentarlo en un artículo anterior. Se trata de un formato televisivo conocido como court show o programa de juicios, en el que se debaten temas que preocupan a la sociedad española bajo la estructura de un juicio, según la descripción que hace RTVE del programa. Como juez ejerce el abogado y periodista Ricardo Fernández, mientras que como abogadas actúan Montserrat Nebrera y Ana Pardo de Vera. El programa también cuenta con un jurado popular de nueve personas (elegidas por criterios demoscópicos), siendo estos los encargados de emitir un veredicto.

En el siguiente post, publicado por la cuenta oficial de La 2 de TVE, podemos ver el "veredicto" de este jurado ante la pregunta de si los jóvenes viven o no peor que sus padres:

¡HABEMUS SENTENCIA! ⚖️🔨 El jurado popular ha votado y ha decidido que: ❌ Los jóvenes NO VIVEN PEOR que antes. Con 7 votos a favor y 2 en contra, ¿lo consideras un veredicto justo?#ElJuicioJóvenes pic.twitter.com/uuUwivJ4oC — La 2 (@la2_tve) May 6, 2026

Con 7 votos a favor y 2 en contra, el jurado popular ha dictaminado que los jóvenes no viven peor que antes. "Ya lo han oído, los jóvenes no viven peor que antes. Muchas gracias a todos, se levanta la sesión", concluía el juez del programa, Ricardo Fernández.

La dinámica del programa consiste en que van apareciendo una serie de "testigos", llevados por cada una de las abogadas, que tratan de dar argumentos a favor o en contra de la afirmación "si los jóvenes viven peor que antes", respondiendo a las preguntas de estas. De esta forma, el jurado va formando su opinión para acabar dando un veredicto u otro. Antes de emitir su veredicto, las abogadas ofrecen un alegato al jurado para tratar de convencerles de que se decanten por la posición que defiende cada una.

Tal y como era de esperar, la publicación no ha tardado en recibir un aluvión de críticas por parte de los distintos usuarios de X. Aún no habían pasado ni 24 horas y el post ya había tenido más de 1 millón de visualizaciones y había recibido 694 respuestas directas, sin contar con los cientos de mensajes citando el tuit.

Una de las respuestas más importantes, y que ha tenido más likes que la publicación original, ha sido la de nuestro colaborador Pablo Haro, que respondió lo siguiente:

Tengo la ligera sensación de que todas las sentencias de este programa van a ser favorables al gobierno — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) May 7, 2026

"Tengo la ligera sensación de que todas las sentencias de este programa van a ser favorables al Gobierno". La realidad es que habría sido llamativo que el veredicto hubiera sido contrario al que ha salido, más aún cuando la juventud paga hoy las consecuencias de las desastrosas políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez en estos casi ocho años.

Bueno, pues si lo dice RTVE, que es tremendamente imparcial y no es en absoluto un órgano de propaganda del PSOE, debe de ser cierto. https://t.co/mqkGr7Wzo8 — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) May 7, 2026

El economista Juan Ramón Rallo tiraba de ironía al decir que "bueno, pues si lo dice RTVE, que es tremendamente imparcial y no es en absoluto un órgano de propaganda del PSOE, debe ser cierto".

Por último, otro usuario decía lo siguiente:

Los jóvenes no tienen casa, trabajo estable ni posibilidad de formar una familia. Pero tienen Netflix y un bono cultural para irse gratis al Viña Rock. Conclusión progre: viven mejor. — Víctor 𓂆 (@Vict0r__87) May 7, 2026

"Los jóvenes no tienen casa, trabajo estable ni posibilidad de formar una familia. Pero tienen Netflix y un bono cultural para irse gratis al Viña Rock. Conclusión progre: viven mejor". La mayoría de las respuestas vienen a evidenciar lo mismo: este programa parece otro intento desesperado de lavado de cara del Gobierno, eso sí, de la forma más burda posible.