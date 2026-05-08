Navarra aprueba el derribo de la mayor presa de Europa para "renaturalizar" el río Enobieta

El Gobierno de Navarra ha dado luz verde al plan de obra para ejecutar el derribo parcial de la presa de Artikutza, la más grande que se ha intervenido en Europa hasta la fecha. Dentro de la estrategia para "renaturalizar" los ríos, la demolición busca devolver el cauce al río Enobieta y favorecer el paso de los salmones, entre otros animales.

Según informa EFEVerde, la presa de Artikutza está en una finca de Navarra que fue adquirida por el Ayuntamiento de San Sebastián en 1919 para llevar agua limpia a la ciudad tras la muerte de ciudadanos por fiebres tifoideas. Sin embargo, nunca llegó a funcionar a pleno rendimiento por problemas estructurales detectados durante su construcción en 1948.

En 2002, un fallo en el sistema eléctrico de maniobra hizo que la presa perdiera su función de regulación. En ese momento, el Ayuntamiento de San Sebastián se tuvo que plantear si arreglarla o dejarla obsoleta. Tras valorar las implicaciones ambientales y económicas, optó por dejarla fuera de uso y entre 2017 y 2019 se vació.

Con sus 43 metros de altura, 180 de longitud y 35 de espesor, será la mayor presa desmantelada en Europa, superando a la francesa de Vezins, demolida parcialmente entre 2019 y 2020.

Obras con perspectiva animalista

La actuación consistirá en abrir una escotadura de siete metros de anchura en el aliviadero izquierdo, desde la coronación hasta un metro por debajo de la cota del terreno. La obra ha sido adjudicada por 1,2 millones de euros, de los que la mitad serán aportados por el proyecto cofinanciado con fondos europeos y el resto por el Consistorio de San Sebastián.

Los primeros trabajos arrancarán el próximo 18 de mayo y consistirán en acondicionar los accesos para permitir la entrada de maquinaria pesada. Para ello será necesario rectificar curvas de la carretera de acceso, desviar tendidos eléctricos y construir un camino hasta la coronación de la presa.

Según EFEVerde, la obra ha sido diseñada teniendo especialmente en cuenta a varias especies amenazadas que habitan la zona. Así que, para no alterar el periodo de cría del desmán ibérico en peligro de extinción, los trabajos únicamente podrán realizarse entre el 1 de julio y finales de noviembre. Para evitar que el ruido ahuyente a las hembras de murciélago instaladas en el interior del muro, no se actuará sobre el cuerpo de la presa entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

Además, para no dañar las colonias de murciélago de herradura grande, murciélago de herradura pequeño y murciélago ratonero grande, la demolición parcial se ejecutará mediante martillo compresor en lugar de recurrir a voladuras con gas, como estaba previsto inicialmente.

Parte de los materiales resultantes de la obra se reutilizarán para reparar senderos del parque natural y otra pequeña cantidad "se dejará fluir por el río" para "favorecer nuevos procesos naturales y aumentar la biodiversidad" de la zona.