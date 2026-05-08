La Comisión Europea ha avisado de que las aerolíneas no podrán aplicar recargos retroactivos en billetes ya comprados para compensar el aumento del precio del queroseno provocado por la crisis en Oriente Próximo. Bruselas ha recordado además que los pasajeros seguirán teniendo derecho a reembolsos, rutas alternativas y compensaciones económicas en caso de cancelaciones, salvo en circunstancias extraordinarias debidamente justificadas.

La aclaración forma parte de una guía publicada por el Ejecutivo comunitario dirigida al sector del transporte y el turismo para explicar cómo deben aplicarse las normas europeas ante el impacto del conflicto en el suministro energético y en las conexiones aéreas y marítimas.

La portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha señalado que las compañías pueden adaptar sus tarifas futuras a la situación del mercado, pero no modificar el precio de billetes ya adquiridos. "Cualquier cambio retroactivo del precio queda excluido", subraya la Comisión en el documento.

El combustible forma parte del riesgo empresarial

La Comisión Europea insiste en que las aerolíneas deben asumir la volatilidad de los carburantes como parte habitual de su actividad. Según Bruselas, el aumento del precio del queroseno en el contexto actual es "enteramente previsible" y, por tanto, no puede justificar suplementos posteriores a la compra del billete.

La guía advierte además de que modificar el precio de una reserva ya confirmada podría vulnerar la legislación europea sobre prácticas comerciales desleales.

Aunque el Ejecutivo comunitario asegura que actualmente "no hay pruebas concretas" de escasez de combustible en la Unión Europea, sí reconoce que una prolongación del conflicto en Oriente Próximo podría generar interrupciones del suministro, retrasos, cancelaciones y trayectos más largos.

En ese escenario, Bruselas prevé que aumenten los costes operativos y los precios de los billetes futuros, pero recalca que las compañías no podrán trasladar ese incremento a contratos ya cerrados con los pasajeros.

El derecho a compensación

La Comisión también recuerda que los pasajeros seguirán protegidos por la normativa europea en caso de cancelaciones o cambios de vuelo. Las aerolíneas deberán ofrecer reembolso, transporte alternativo y asistencia.

Además, las cancelaciones comunicadas con menos de 14 días de antelación obligarán, en principio, a compensar económicamente a los viajeros, salvo que la compañía pueda demostrar circunstancias extraordinarias inevitables o facilite una alternativa adecuada.

Bruselas precisa que el simple encarecimiento del queroseno no constituye una circunstancia excepcional que permita evitar indemnizaciones. Sí podría considerarse extraordinaria, en cambio, una escasez local de combustible que impidiera materialmente operar un vuelo.

La Comisión insiste también en que los pasajeros deberán recibir información "clara, transparente y puntual" sobre cualquier modificación de sus trayectos. Además, anima a las compañías y a los intermediarios turísticos a mantener mecanismos ágiles de atención al cliente y reembolso como los aplicados durante la pandemia.

El documento recuerda igualmente que las aerolíneas podrán ofrecer bonos en lugar de devoluciones económicas, aunque únicamente si el pasajero acepta expresamente esa opción.

Los viajes combinados podrán subir precios

La guía europea distingue entre los billetes aéreos y los viajes combinados organizados por agencias o turoperadores. En este segundo caso, Bruselas contempla la posibilidad de revisar al alza el precio del paquete turístico si esa opción aparece recogida en el contrato y el incremento responde al aumento del coste del combustible u otros factores previstos legalmente.

No obstante, el viajero podrá cancelar sin penalización si la subida supera el 8% del precio total contratado. Además, cualquier modificación deberá notificarse de forma clara y comprensible al menos 20 días antes de la salida, indicando tanto las causas del incremento como el método utilizado para calcularlo.

Flexibilidad temporal en aeropuertos y repostaje

La Comisión Europea también plantea medidas temporales para facilitar la operativa aérea si surgieran problemas reales de suministro de combustible. Entre ellas figura cierta flexibilidad en las normas sobre franjas horarias aeroportuarias para evitar que las compañías pierdan derechos de despegue y aterrizaje por cancelaciones vinculadas a posibles restricciones de carburante.

Bruselas respalda así las recomendaciones de los coordinadores aeroportuarios europeos para justificar el no uso de determinados permisos cuando existan limitaciones derivadas de la crisis en Oriente Próximo.

La guía contempla igualmente flexibilizar algunas obligaciones sobre repostaje mínimo en caso de escasez acreditada de combustible en un aeropuerto concreto. Para ello, la Comisión pide a los Estados miembros que emitan avisos rápidos a pilotos y operadores cuando detecten problemas de suministro.

Además, el Ejecutivo comunitario abre la puerta al uso temporal de combustible Jet A, habitual en Estados Unidos, en aeropuertos europeos para garantizar la continuidad del suministro si fuera necesario.