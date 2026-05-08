Un millonario se lleva 6.000 millones de Nueva York tras ser señalado por el alcalde Zohran Mamdani

Hace unas semanas, el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, grabó un polémico vídeo en el que celebraba el "Día de los Impuestos" frente a un edificio donde se encuentra el ático de lujo de un importante empresario estadounidense. En el vídeo mencionaba que allí vivía este empresario, llamado Ken Griffin, y lo ponía como ejemplo del tipo de persona a la que le subiría los impuestos para financiar todos los servicios públicos que había prometido en campaña.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S". Leer más

Pues bien, aquel vídeo no sentó nada bien al CEO de Citadel, un conocido fondo de inversión, quien calificó el vídeo del alcalde de "muy mal gusto" (tal como informó CNBC) y ha decidido paralizar un gran proyecto valorado en 6.000 millones de dólares en Nueva York para trasladarlo a Miami.

Tal y como publicó este miércoles la CNBC, el CEO de Citadel declaró a este medio que su empresa ha comenzado a redirigir sus inversiones hacia Miami como respuesta al vídeo viral que grabó Zohran Mamdani sobre los impuestos. Esto declaró Ken Griffin a CNBC: "En respuesta a lo ocurrido en Nueva York, hemos solicitado una licencia al Ayuntamiento de Miami. Hemos añadido varios cientos de miles de metros cuadrados de espacio nuevo en nuestro nuevo edificio. Crearemos muchos más puestos de trabajo en Miami durante la próxima década como consecuencia inmediata y directa de la mala decisión del alcalde, en relación con la publicación de ese vídeo".

El multimillonario proyecto en Nueva York queda paralizado

Por otro lado, también afirmó que el proyecto de Citadel en Nueva York, que según la empresa estaría valorado en más de 6.000 millones de dólares y que permitiría la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, está en duda, siendo "un auténtico tema de debate".

El CEO de Citadel también criticó la política de Mamdani al afirmar que "lo que la ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York necesitan ahora mismo es un Gobierno que se enfrente a esa administración inflada y derrochadora que supone una carga increíble para la vida de todos los neoyorquinos".

Mamdani ahora elogia al CEO de Citadel

Por su parte, desde la Administración de Zohran Mamdani han declarado, a través de su secretario de prensa, que el alcalde "quiere que todos los neoyorquinos tengan éxito. Esto incluye también a los empresarios y emprendedores que crean puestos de trabajo bien remunerados y convierten esta ciudad en motor económico de Estados Unidos. También incluye a Ken Griffin, que es uno de los principales empleadores de nuestra ciudad y una figura influyente en nuestra economía". Sin embargo, eso no niega el hecho de que nuestro sistema fiscal está fundamentalmente desequilibrado. Premia la riqueza extrema mientras que la clase trabajadora se ve abocada al límite".

Así pues, vemos un giro de guion en el discurso del alcalde socialista, que ha pasado de señalar al multimillonario empresario como si fuera uno de los culpables de los altos precios de la vivienda en Nueva York, a ensalzar su figura y reconocer que su aportación a la economía de la ciudad es muy importante. Es posible que el nuevo alcalde de Nueva York se haya dado cuenta de que los ricos de su ciudad fácilmente se pueden trasladar a cualquier otra ciudad del país y que no puede hacer lo que quiera con ellos.