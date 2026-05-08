Un millonario se lleva 6.000 millones de Nueva York tras ser señalado por el alcalde Zohran Mamdani

Hace unas semanas, el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, grabó un polémico vídeo en el que celebraba el "Día de los Impuestos" frente a un edificio donde se encuentra el ático de lujo de un importante empresario estadounidense. En el vídeo mencionaba que allí vivía este empresario, llamado Ken Griffin, y lo ponía como ejemplo del tipo de persona a la que le subiría los impuestos para financiar todos los servicios públicos que había prometido en campaña.
Pues bien, aquel vídeo no sentó nada bien al CEO de Citadel, un conocido fondo de inversión, quien calificó el vídeo del alcalde de "muy mal gusto" (tal como informó CNBC) y ha decidido paralizar un gran proyecto valorado en 6.000 millones de dólares en Nueva York para trasladarlo a Miami.
Tal y como publicó este miércoles la CNBC, el CEO de Citadel declaró a este medio que su empresa ha comenzado a redirigir sus inversiones hacia Miami como respuesta al vídeo viral que grabó Zohran Mamdani sobre los impuestos. Esto declaró Ken Griffin a CNBC: "En respuesta a lo ocurrido en Nueva York, hemos solicitado una licencia al Ayuntamiento de Miami. Hemos añadido varios cientos de miles de metros cuadrados de espacio nuevo en nuestro nuevo edificio. Crearemos muchos más puestos de trabajo en Miami durante la próxima década como consecuencia inmediata y directa de la mala decisión del alcalde, en relación con la publicación de ese vídeo".
El multimillonario proyecto en Nueva York queda paralizado
Por otro lado, también afirmó que el proyecto de Citadel en Nueva York, que según la empresa estaría valorado en más de 6.000 millones de dólares y que permitiría la creación de más de 15.000 puestos de trabajo, está en duda, siendo "un auténtico tema de debate".
El CEO de Citadel también criticó la política de Mamdani al afirmar que "lo que la ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York necesitan ahora mismo es un Gobierno que se enfrente a esa administración inflada y derrochadora que supone una carga increíble para la vida de todos los neoyorquinos".
Mamdani ahora elogia al CEO de Citadel
Por su parte, desde la Administración de Zohran Mamdani han declarado, a través de su secretario de prensa, que el alcalde "quiere que todos los neoyorquinos tengan éxito. Esto incluye también a los empresarios y emprendedores que crean puestos de trabajo bien remunerados y convierten esta ciudad en motor económico de Estados Unidos. También incluye a Ken Griffin, que es uno de los principales empleadores de nuestra ciudad y una figura influyente en nuestra economía". Sin embargo, eso no niega el hecho de que nuestro sistema fiscal está fundamentalmente desequilibrado. Premia la riqueza extrema mientras que la clase trabajadora se ve abocada al límite".
Así pues, vemos un giro de guion en el discurso del alcalde socialista, que ha pasado de señalar al multimillonario empresario como si fuera uno de los culpables de los altos precios de la vivienda en Nueva York, a ensalzar su figura y reconocer que su aportación a la economía de la ciudad es muy importante. Es posible que el nuevo alcalde de Nueva York se haya dado cuenta de que los ricos de su ciudad fácilmente se pueden trasladar a cualquier otra ciudad del país y que no puede hacer lo que quiera con ellos.