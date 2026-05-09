El coste del IMV se dispara y supera ya los 20.000 millones de euros

En cualquier país del mundo desarrollado se consideraría un atraso o un retroceso que sus ciudadanos fueran cada vez más pobres o que un número cada vez mayor de personas tuviera que vivir de una prestación del Estado. Un país próspero no debería ver con buenos ojos que el número de personas que viven de un subsidio gubernamental aumente mes a mes. Sin embargo, esto es justamente lo contrario de lo que sucede en España, donde cada mes el Gobierno de Pedro Sánchez celebra que el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sea cada vez más alto.

Este mismo viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vuelto a sacar pecho por el hecho de que el IMV haya llegado en el mes de abril a un total de 846.454 hogares, en 581.054 de los cuales conviven menores. En cuanto al número total de beneficiarios de esta prestación, tenemos que en abril alcanzó a un total de 2.583.014 personas, lo cual significa un aumento de 50.730 personas con respecto al mes anterior, cuando el IMV llegó a un total de 2.532.284 personas.

Casi 2,6 millones de beneficiarios

Sin embargo, si hacemos la comparativa con abril del año 2025, veremos que el número de personas que está beneficiándose de esta prestación ha aumentado de forma considerable. En abril del año pasado hubo un total de 2.194.586 personas que se beneficiaron de este subsidio para el cual no es necesario haber cotizado previamente, con lo que tenemos que entre un año y otro se ha producido un aumento de 388.428 personas beneficiándose del IMV, lo cual supone un aumento del 17,7%.

Dicho aumento conlleva, entre otras cosas, que el coste mensual de pagar la nómina del IMV haya pasado de unos 404 millones de euros en abril del 2025 a unos 497 millones de euros en abril de 2026. Es decir, se ha producido un aumento de casi 100 millones de euros en la nómina mensual y esta ya está a punto de alcanzar los 500 millones de euros por mes.

El IMV ya ha costado más de 20.000 millones de euros

También en el mes de abril se superó otro "hito", y es que el coste total de pagar el IMV desde que entró en vigor en junio del año 2020 ya asciende a 20.330 millones de euros, habiendo superado la barrera de los 20.000 millones de euros.

No obstante, entre abril de 2025 y abril de 2026 no sólo hay más gente percibiendo esta prestación, sino que la cuantía media mensual también ha crecido. Si en abril de 2025 esta cuantía media mensual por hogar era de 505,4 euros, en abril de 2026 esta cantidad ascendió a los 540,6 euros, lo que supone un aumento del 7%, más de lo que ha crecido el IPC (un 3,4% entre marzo de 2025 y marzo de 2026). Todo esto ocurre al mismo tiempo que en España existe una tasa de paro del 10,83% (según la última EPA del INE).

Estos números ponen en entredicho, una vez más, la narrativa del Gobierno en cuanto a que "estamos mejor que nunca" o que "España es el motor de Europa", ya que, si en la supuesta mejor economía de Europa hay casi 2,6 millones de personas viviendo de un subsidio, quiere decir que la situación económica de Europa no está en su mejor momento.