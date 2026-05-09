Matthew McGill: "Si el Falcon de Sánchez vuela a EEUU, es susceptible de ser embargado por los impagos de España"

El abogado que representa al grueso de las empresas afectadas por los impagos de las renovables, Matthew McGill, ha explicado a Libertad Digital que las medidas compensatorias reclamadas por estas empresas para resarcirse de los incumplimientos pueden afectar al uso del avión oficial Falcon que suelen emplear la Casa del Rey y el Gobierno de España para sus desplazamientos oficiales.

El socio del bufete King & Spalding ha visitado Madrid para explicar la estrategia judicial que están siguiendo las empresas golpeadas por los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez, que debe más de 2.310 millones de euros a 27 inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.

Siete victorias judiciales en EEUU

Durante su paso por la capital española, señaló: "La justicia de EEUU nos ha dado la razón en siete casos y, si no prospera la petición de amparo que ha remitido España al Tribunal Supremo, no habrá ya ninguna otra maniobra que pueda impedir una amplia batería de embargos de bienes soberanos que, obviamente, serían evitables si simplemente se cumpliesen las sentencias dictadas y se pusiese fin a los incumplimientos".

En este sentido, Matthew McGill ha explicado: "Por ejemplo, si el avión Falcon que emplea el Gobierno o la Casa del Rey es usado para viajar próximamente a EEUU, quizá para asistir a un encuentro de la Selección Española en el Mundial de Fútbol, pues entonces podemos reclamar su embargo e incautación".

El Mundial, en el punto de mira

Refiriéndose a la competición deportiva, el jurista estadounidense explicó: "Los tribunales norteamericanos han dado luz verde para que podamos iniciar acciones en todos los Estados de la Unión, sin restricción, y, por supuesto, ya nos hemos puesto manos a la obra y hemos empezado a enviar los correspondientes requerimientos legales. España va a concentrarse en Tennessee, va a jugar en Atlanta... y ya estamos preparando otras acciones similares".

Matthew McGill también recordó: "La justicia de Reino Unido, Australia, Bélgica, Holanda o Singapur también ha dado la razón a los afectados, de modo que los embargos que estamos viendo en las últimas semanas son solamente la punta del iceberg de lo que está por venir si España sigue incurriendo en este tipo de comportamiento".