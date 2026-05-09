"No toda la inmigración es positiva: tenemos que seleccionar"

La inmigración es probablemente el debate más incómodo de la política europea. En esta conversación, las posturas más comunes son la de los extremistas y la de quienes no quieren abordar ver la realidad de los hechos, pero no es tan habitual encontrar un análisis basado en datos. Unos datos, además, que apuntan en una dirección que no suele ser la más habitual, y no es otra la que engloba los matices, los fenómenos demográficos y la economía. Es decir, la perspectiva más rigurosa, frente al populismo.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Eduardo Arriero, autor de ¿Inmigrantes? Sí, pero cualificados, para analizar con números lo que rara vez se dice en los medios: que una inmigración desordenada, masiva y de baja cualificación no solo no sostiene el estado del bienestar, sino que lo pone en riesgo. Y es que la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez supone "está transmitiendo es la idea de que aquel que incumple la ley, aquel que entra en España incumpliendo la ley, va a tener un premio".

El punto de partida es llamativo. España ha pasado de tener un 2% de población inmigrante en el año 2000 a un 20% en la actualidad, sin que haya existido en ningún momento una política migratoria coherente. El argumento de que la inmigración viene a pagar las pensiones, repetido hasta la extenuación, se cae cuando se analiza la contribución fiscal real. "Para que un inmigrante tenga una contribución positiva a las arcas públicas a lo largo de su vida, debe tener un salario medio de al menos 45.000 euros durante toda su vida laboral", explica Arriero. Y es que el perfil mayoritario de quienes llegan a España está muy lejos de ese umbral.

Las consecuencias del buenismo

A esto se suma el sistema de incentivos que el propio Estado ha construido. Eduardo Arriero señala que "una persona en España puede vivir sin trabajar simplemente con paguitas, puede recibir entre 1.400 y 1.600 euros. Con esas cifras, evidentemente, no compensa trabajar". No se trata de una crítica moral a quien aprovecha esas vías, sino de una constatación económica: las personas responden a los incentivos que les marca la legislación. El certificado de vulnerabilidad que circula en redes sociales no es una anomalía; por el contrario, es el resultado lógico de un sistema mal diseñado.

El libro de Arriero propone un modelo alternativo articulado en cinco pilares: selectividad en la admisión, eliminación de las vías de regularización automática, condicionalidad en el acceso a prestaciones, adaptación de los flujos a las necesidades reales del mercado laboral y prioridad nacional en la contratación, un mecanismo que ya aplican países como Canadá o Suiza sin que nadie los considere sociedades cerradas o intolerantes. Por todos estos motivos, Arriero defiende que "tenemos que admitir que no toda la inmigración es positiva, por eso tenemos que seleccionar".

De la subida de precios a la erosión social

Las consecuencias de la inmigración masiva también tiene una implicación sobre la vivienda. Arriero comenta: "Si en España se construyen al año unas 100.000 viviendas, pero entran 600.000 personas de fuera, por la ley de la oferta y la demanda, los precios se van a disparar". Ese cambio demográfico exige respuestas en dos frentes: políticas natalistas que incentiven la maternidad entre la población española —con ejemplos concretos como el modelo húngaro— y una revisión profunda de los flujos migratorios actuales. Sin actuar en ambos frentes simultáneamente, el problema no tiene solución.

Hay además una dimensión que va más allá de la economía: la erosión del sentido comunitario. Cuando una parte significativa de la población no siente como propio el Estado al que pertenece formalmente, la sostenibilidad del sistema de solidaridad se resiente. No es un argumento identitario, sino un análisis funcional basado en los datos.

Para profundizar en estas ideas y conocer las propuestas concretas que plantea el libro, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.