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Sánchez deja en evidencia al sistema de pensiones en España

Desde hace años, las cotizaciones sociales no dan para pagar el gasto en pensiones, un gasto que cada vez es mayor.

El Tribunal de Cuentas ha destapado esta semana un dudoso movimiento contable del Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos europeos. Y es que, el Ejecutivo usó 2.389,4 millones de euros para pagar parte de las pensiones de las clases pasivas y los complementos a mínimos.

A pesar de la sorpresa generalizada, en el Gobierno han dado pocas explicaciones sobre este pago que sale a la luz ahora y que se produjo en 2024.

Además del uso que está dando el Gobierno a los fondos europeos, este movimiento también desacredita la narrativa gubernamental de la buena salud del sistema de pensiones.

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Y es que, desde hace años las cotizaciones sociales no dan para pagar el gasto en pensiones, un gasto que cada vez es mayor porque los jubilados cada vez son más y cada vez cobran más.

Por tanto, el Estado cada vez tiene que hacer más transferencias al sistema. en 2025, según Fedea, superaron los 61.000 millones de euros. Y el agujero rozó los 70.000 porque también la Seguridad Social tiene déficit y una deuda que supera los 136.000 millones.

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