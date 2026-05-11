Comprar un coche usado de más de ocho años cuesta ya 10.903 euros de media en España

El mercado de vehículos usados en España confirma su tendencia alcista al registrar un incremento interanual del 3,8% durante el mes de abril. Según los datos de Ancove, el precio medio del turismo de ocasión se sitúa ya en los 13.542 euros, a pesar de que en la comparativa mensual se ha producido un ligero ajuste a la baja del 0,5% respecto a marzo. Este escenario refleja una presión sobre los precios impulsada por la renovación tecnológica de la demanda, que busca unidades más jóvenes y eficientes.

El dominio del vehículo de más de ocho años

La radiografía del sector muestra una realidad persistente: el mercado español sigue anclado en la veteranía. El 62,7% de los turismos transferidos en abril —un total de 108.961 unidades— superaron los ocho años de antigüedad. En este segmento específico, el precio medio se situó en 10.903 euros, lo que supone un encarecimiento del 5,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra evidencia que la inflación castiga con mayor dureza a los compradores con presupuestos más ajustados que acuden al mercado de reposición.

Polarización de precios y ventas

La estructura de costes revela que la mayoría de los vehículos mantienen precios bajos debido a su elevada edad. El 22,2% de las operaciones se cerraron por debajo de los 3.000 euros, mientras que casi la mitad del mercado, un 47%, se movió en cifras inferiores a los 10.000 euros. En el extremo opuesto, solo el 6,5% de los turismos vendidos superó la barrera de los 36.000 euros. No obstante, la patronal advierte de un cambio en la tendencia: las ventas de los vehículos más caros están al alza, mientras que las caídas de demanda se concentran en el tramo de coches por debajo de los 21.000 euros.

Baleares y Madrid lideran las subidas

A nivel territorial, el incremento de precios es prácticamente unánime, con la única excepción de la Región de Murcia, donde se registró un descenso interanual. El comportamiento más extremo se ha localizado en Baleares, donde el coste de los turismos de ocasión se disparó un 13,3% respecto a abril de 2024. El archipiélago también encabeza, junto a la Comunidad de Madrid, las mayores alzas en el segmento de los vehículos más antiguos. Por el contrario, La Rioja registró una caída del 2,3% en los coches de más edad, mientras que en Navarra los precios se mantuvieron planos.