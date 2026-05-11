El stand de feria, el activo de marketing más infravalorado por las empresas españolas

Muchas empresas españolas destinan gran parte de su presupuesto a campañas digitales, redes sociales o publicidad online. Sin embargo, mientras invierten miles de euros en captar clics y tráfico web, descuidan un canal que sigue siendo clave para generar negocio: las ferias profesionales.

La presencia física sigue siendo una de las formas más efectivas de conectar con clientes, mostrar productos y generar confianza. Y es aquí donde el stand se ha convertido en mucho más que un simple espacio expositivo. Hoy es una herramienta de comunicación capaz de transmitir la identidad de una marca y marcar la diferencia frente a la competencia.

Las ferias siguen siendo un escaparate para las empresas

El sector ferial continúa creciendo en España. Ifema Madrid cerró 2025 con unos ingresos de 216,8 millones de euros y casi 1,4 millones de metros cuadrados de exposición comercializados. Además, su actividad generó un impacto económico de más de 5.700 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

A esto se suma el peso de Fira de Barcelona, uno de los grandes referentes europeos, cuya actividad genera más de 6.100 millones de euros y miles de puestos de trabajo cada año. Son cifras que reflejan que las ferias siguen siendo espacios fundamentales para hacer contactos, presentar novedades y cerrar acuerdos comerciales.

El problema es que muchas empresas todavía acuden a estos eventos sin una estrategia clara. En algunos casos, el stand se plantea únicamente como un punto informativo, sin tener en cuenta la experiencia del visitante ni el impacto visual. Y eso supone perder oportunidades de negocio en un entorno donde decenas o cientos de marcas compiten por captar atención.

Las compañías que mejor funcionan en ferias son precisamente las que entienden que el diseño también comunica. Sectores como tecnología, automoción, turismo o retail llevan años apostando por espacios mucho más inmersivos y experienciales. Eventos como Fitur o el Mobile World Congress muestran cada año cómo un buen stand puede convertirse en una auténtica herramienta de marketing y ventas.

La importancia del diseño del stand

En la actualidad, la publicidad digital está cada vez más saturada. Por eso, el contacto directo vuelve a tener un enorme valor. Poder hablar cara a cara con potenciales clientes, enseñar un producto en directo o generar una experiencia alrededor de una marca sigue siendo algo difícil de sustituir.

Por esta razón, el diseño del stand ha dejado de ser un detalle secundario. La iluminación, la distribución del espacio, los materiales o los elementos interactivos influyen directamente en la percepción que los visitantes tienen de una empresa. Un espacio cuidado transmite profesionalidad, innovación y confianza.

Cada vez más compañías apuestan por especialistas capaces de crear propuestas diferentes y adaptadas a cada marca. Es el caso de tarsdesign.com, expertos en diseño y construcción de stands que trabajan la presencia ferial desde una perspectiva estratégica y creativa. La clave ya no está solo en asistir a una feria, sino en conseguir destacar dentro de ella.

En definitiva, mientras muchas marcas siguen centrando toda su inversión en internet, otras están entendiendo que la combinación entre estrategia digital y presencia física puede ofrecer mejores resultados. Y ahí es donde el stand de feria continúa siendo uno de los activos de marketing más infravalorados por muchas empresas españolas.