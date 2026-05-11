El value le da al vuelta al calcetín: el mercado castiga la euforia tecnológica

El escenario macroeconómico de 2024, marcado por la volatilidad política y los conflictos internacionales, ha servido de catalizador para el estilo de inversión en valor. En la última edición del programa Tu Dinero Nunca Duerme, emitido por esRadio en colaboración con Libertad Digital, el análisis de los mercados ha contado con una voz de referencia: Francisco Burgos, director de relaciones institucionales de Cobas AM.

Junto a él, el panel habitual formado por Vicente Varó (Finect), Domingo Soriano, Manuel Llamas y bajo la batuta de Luis F. Quintero, ha diseccionado la actualidad de una gestión que parece haber encontrado su velocidad de crucero tras años de paciencia y rigor en el análisis.

Rentabilidades de doble dígito

Luis F. Quintero abría la tertulia recordando que nos acercamos al ecuador de un año "muy convulso". Guerras, movimientos en el precio del petróleo y una incertidumbre política constante han sido los motores de una volatilidad que, lejos de perjudicar a la gestora liderada por Francisco García Paramés, ha servido para demostrar la robustez de sus tesis.

Francisco Burgos fue tajante al valorar el desempeño de la firma: "En cuanto a rentabilidad, sí, es un año muy positivo. En todos los fondos estamos teniendo rentabilidades excepcionales". La cifra estrella la ostenta el fondo de referencia de la casa, Cobas Selección, que se sitúa ya por encima del 16% de rentabilidad anualizada.

"Nuestro fondo de referencia, Cobas Selección, está por encima del 16% de rentabilidad anualizada tras aprovechar la volatilidad del petróleo", destacó Burgos.

¿Cuál ha sido el secreto de este comportamiento? Burgos explicó cómo la gestión activa ha permitido capitalizar las ineficiencias del mercado. Un ejemplo claro ha sido la exposición al sector energético. La cartera mantenía un 25% de peso en petróleo y gas, una apuesta que se ha visto beneficiada por las tensiones geopolíticas en Irán y las estrecheces de la demanda. "Lo hemos aprovechado para volver a mantenernos en ese peso del 25%, recortando el sobrepeso generado por el buen comportamiento y dirigiéndonos al resto de compañías que habían sufrido más", señaló el directivo.

El retorno del inversor minorista

Uno de los puntos más interesantes del debate fue el planteado por Manuel Llamas sobre el "momento value". Tras años de hegemonía del crecimiento (growth) y de las tecnológicas norteamericanas disparadas, el ciclo parece haber dado un vuelco "como un calcetín". Según Llamas, lo mejor para este estilo de inversión está por llegar tras años de rentabilidades comparativamente bajas.

Burgos confirmó que este éxito no solo se mide en el valor liquidativo, sino también en la confianza de los inversores. En lo que va de año, Cobas AM ha registrado entradas netas superiores a los 430 millones de euros. Esta captación de nuevo capital refleja un cambio de sentimiento: los inversores ya no solo esperan a que "vuelva el value", sino que están participando activamente de su recuperación.

Conclusiones clave de la sesión:

· Gestión del riesgo: La volatilidad se ha utilizado como oportunidad para rebalancear carteras, vendiendo activos revalorizados (energía) para comprar compañías castigadas por miedos irracionales a corto plazo.

· Salud financiera: El crecimiento de Cobas Selección (+16%) valida el modelo de análisis fundamental frente a la euforia tecnológica de periodos previos.

· Confianza del mercado: La entrada de 430 millones de euros demuestra que el inversor minorista vuelve a confiar en la filosofía de la gestión de valor ante un entorno de mercado más realista.

En definitiva, la sesión de 'Tu Dinero Nunca Duerme' dejó claro que, pese a los ruidos externos, el análisis de balances está dando sus frutos. Como bien resumió Burgos, no se trata solo de la rentabilidad pasada, sino de haber mejorado el perfil de la cartera para "asentar las bases de la rentabilidad futura".