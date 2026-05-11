España, sin ingresos para gestionar el tráfico aéreo por los impagos de Sánchez a las renovables

El embargo decretado en Bélgica sobre los pagos de Eurocontrol a Enaire está empezando a provocar graves tensiones financieras dentro del gestor público del espacio aéreo español. Según la información conocida en las últimas horas y las fuentes consultadas por Libertad Digital, la compañía se ha visto obligada a activar medidas extraordinarias de tesorería ante el bloqueo de buena parte de sus ingresos recurrentes, hasta el punto de afrontar crecientes dificultades para garantizar pagos ordinarios y mantener la estabilidad financiera de su operativa diaria.

La situación deriva de las medidas cautelares autorizadas por la justicia belga dentro de los procedimientos de ejecución impulsados por los acreedores internacionales de España afectados por el recorte retroactivo a las primas de las energías renovables. Dichos acreedores persiguen ya más de 2.310 millones de euros entre principal, intereses y costas tras años de impagos por parte del Reino de España.

El núcleo del problema reside en que los pagos que Eurocontrol realiza periódicamente a Enaire por la gestión del tráfico aéreo en el espacio español constituyen la principal fuente de ingresos del gestor aeroportuario. Distintas estimaciones sitúan esta dependencia en torno al 85%-90% de los ingresos ordinarios de la entidad. El embargo sobre estos flujos financieros ha dejado a la empresa pública en una posición extremadamente delicada desde el punto de vista de liquidez y tesorería.

Fuentes conocedoras de la situación explican que Enaire ha tenido que recurrir a mecanismos extraordinarios para sostener pagos corrientes, incluyendo compromisos con proveedores, obligaciones operativas e incluso costes laborales vinculados a la plantilla. La tensión de caja habría obligado a activar líneas de financiación y soluciones de emergencia para evitar mayores disrupciones internas.

La gravedad de la situación ha quedado reflejada también en documentación financiera reciente, donde se reconoce expresamente el impacto del embargo sobre la estabilidad económica de la entidad. Parte de los beneficios que tradicionalmente Enaire transfería a AENA habrían sido retenidos precisamente para reforzar la liquidez interna y tratar de compensar el agujero provocado por la intervención judicial de los pagos procedentes de Eurocontrol.

Todo ello supone además un golpe indirecto para Hacienda, puesto que el Estado deja de percibir parte de los dividendos extraordinarios que AENA venía generando gracias a los resultados positivos de Enaire. El deterioro financiero provocado por los embargos estaría alterando así no solamente la tesorería del gestor aéreo, sino también los flujos de ingresos previstos para el propio sector público.

Las medidas de embargo fueron autorizadas por tribunales belgas a instancias de los fondos y empresas acreedoras que buscan ejecutar los laudos internacionales obtenidos contra España. En paralelo, el Gobierno español ha intentado frenar estas actuaciones mediante distintos recursos judiciales y mediante la apertura de negociaciones y mecanismos de depósito cautelar en Bélgica.

Fuentes gubernamentales sostienen que la reciente consignación de fondos realizada por España busca precisamente recuperar el flujo ordinario de pagos entre Eurocontrol y Enaire y evitar que la situación siga deteriorándose. No obstante, los acreedores interpretan que dicha maniobra constituye de facto un reconocimiento implícito de la fortaleza jurídica de las medidas de ejecución adoptadas en Bélgica.

Mientras tanto, la presión internacional sobre los activos y operaciones financieras vinculadas al Reino de España continúa aumentando. Además de las actuaciones en Bélgica, los acreedores han desplegado procedimientos de discovery y rastreo financiero en Estados Unidos, han impulsado embargos sobre activos españoles en Países Bajos y estudian nuevas acciones relacionadas con contratos, pagos y operaciones internacionales vinculadas al Estado español.

El conflicto de las renovables, originado hace más de una década tras la retirada retroactiva de las primas verdes, se está transformando así en un problema de creciente impacto operativo y financiero para distintas estructuras del sector público español.