España pierde ingresos clave para gestionar el tráfico aéreo por los impagos de Sánchez a las renovables

El embargo decretado en Bélgica sobre los pagos de Eurocontrol a Enaire ha provocado tensiones financieras dentro del gestor público del espacio aéreo español. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, la compañía se ha visto obligada a activar medidas extraordinarias ante el bloqueo de parte importante de sus ingresos recurrentes, lo que introduce dificultades para garantizar pagos ordinarios y mantener la estabilidad financiera de su operativa.

Esta situación deriva de las medidas cautelares autorizadas por la justicia belga dentro de los procedimientos de ejecución impulsados por los acreedores internacionales de España afectados por el recorte retroactivo a las primas de las energías renovables. Dichos acreedores persiguen ya más de 2.310 millones de euros entre principal, intereses y costas tras años de impagos por parte del Reino de España.

El núcleo del problema reside en que los pagos que Eurocontrol realiza periódicamente a Enaire por la gestión del tráfico aéreo en el espacio español constituyen la principal fuente de ingresos del gestor aeroportuario. Distintas estimaciones de las empresas acreedoras que han activado los embargos sitúan esta dependencia en torno al 85%-90% de los ingresos ordinarios de la entidad.

Las medidas de embargo fueron autorizadas por tribunales belgas a instancias de los fondos y empresas acreedoras que buscan ejecutar los laudos internacionales obtenidos contra España. En paralelo, el Gobierno español ha intentado frenar estas actuaciones mediante distintos recursos judiciales y mediante la apertura de negociaciones y mecanismos de depósito cautelar en Bélgica.

Fuentes gubernamentales sostienen que la reciente consignación de fondos reclamada por España en el entorno de los 250 millones busca precisamente recuperar el flujo ordinario de pagos entre Eurocontrol y Enaire y evitar que la situación siga deteriorándose. No obstante, los asesores jurídicos de los acreedores interpretan que dicha maniobra constituye de facto un reconocimiento implícito de la fortaleza jurídica de las medidas de ejecución adoptadas en Bélgica.

Mientras tanto, la presión internacional sobre los activos y operaciones financieras vinculadas al Reino de España continúa aumentando. Además de las actuaciones en Bélgica, los acreedores han desplegado procedimientos de discovery y rastreo financiero en Estados Unidos, han impulsado embargos sobre activos españoles en Países Bajos y estudian nuevas acciones relacionadas con contratos, pagos y operaciones internacionales vinculadas al Estado español.

El conflicto de las renovables, originado hace más de una década tras la retirada retroactiva de las primas verdes, se está transformando así en un problema de creciente impacto operativo y financiero para distintas estructuras del sector público español.