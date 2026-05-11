Alerta en la economía española: se frena el consumo, la inversión y la construcción

El Gobierno sigue presumiendo de datos económicos, que no son más que un mero espejismo del corto plazo, impulsado por el gasto público y la acumulación de población para actividades de poco valor añadido, que mantiene el crecimiento coyuntural, pero con componente insano, mientras se daña la estructura económica. Esto último permanece oculto, al taparlo dicho espejismo, pero la realidad es que la economía española crece de manera no sostenible, con un problema grave estructural –gasto, déficit, deuda, poca capacidad productiva– para el medio y largo plazo, además de mantener una baja productividad.

Hay un frenazo importante del consumo de los hogares, por pérdida de poder adquisitivo de las familias; de la inversión, por empeoramiento de expectativas e inseguridad jurídica; y de la construcción, como indicador adelantado del empeoramiento de la economía.

Variación Trimestral

El Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de volumen, se incrementó un 0,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior. Esta tasa fue dos décimas inferior que la del cuarto trimestre de 2025.

El consumo de los hogares se desacelera tres décimas y se queda en el 0,6%, que marca la pérdida de poder adquisitivo que sufren las familias, al tiempo que las AAPP, el gasto público, no sufre ninguna desaceleración y se mantiene en el 0,2%, sosteniendo artificialmente la economía.

La formación bruta de capital fijo (la inversión) sufre una brusca desaceleración, al pasar de un 2,1% a un 0,4%, fruto del empeoramiento de expectativas y de la inseguridad jurídica.

Adicionalmente, se produce un desplome de la inversión en vivienda y construcción, que pasa de un 2,6% a un 0,1%. La vivienda suele actuar como indicador adelantado de la economía, de manera que no augura nada positivo.

Las exportaciones de bienes y servicios caen un 0,5%, con empeoramiento de 1,2 puntos, fruto de la falta de competitividad de la economía española, debido a tanto coste impuesto, y a la pérdida de renta disponible de nuestros socios comerciales.

En cuanto a las importaciones, caen un 1,2%, empeorando 2,4 puntos, fruto del menor poder adquisitivo de los españoles.

Por sectores, la construcción sufre una importante desaceleración, quedándose en un 0,1%, perdiendo casi 2 puntos respecto del trimestre anterior.

En cuanto a los servicios, crecen un 0,7%, dos décimas menos que en el IV trimestre de 2025.

Variación interanual

La variación interanual del PIB fue del 2,7% este trimestre, una décima más que la del trimestre precedente.

Evolución interanual. Demanda

La demanda nacional aportó 3,4 puntos al crecimiento interanual del PIB. Por su parte, la demanda externa contribuyó con -0,7 puntos.

El gasto en consumo final creció un 2,9% interanual, una décima menos que en el trimestre anterior.

El de los hogares subió el 3,2% acelerando una décima.

El de las Administraciones Públicas presentó una tasa del 2,0%, cinco décimas menos que en el trimestre precedente.

La formación bruta de capital registró una variación del 5,8%, tasa una décima superior a la del trimestre anterior.

Evolución interanual. Oferta

Desde la óptica de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas interanuales positivas en su valor añadido, salvo las ramas primarias.

El valor añadido bruto de las ramas industriales creció un 1,8%.

Dentro de las mismas, la industria manufacturera se incrementó un 1,8% también.

El valor añadido bruto de la construcción se incrementó un 6,5%.

La variación interanual del valor añadido bruto de los servicios fue del 3,4%.

Finalmente, las ramas primarias registran una variación del -3,4%.

Empleo

Vuelve a caer la productividad.

El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,1% interanual este trimestre, una décima más que en el precedente. En términos intertrimestrales la tasa cayó un 0,3%. Por otra parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% interanual, tasa similar a la del trimestre precedente. En términos intertrimestrales su variación fue del 0,8%.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del -0,1%, y la productividad por hora efectivamente trabajada, del 0,6%. En términos intertrimestrales estas tasas fueron del -0,2% y del 1,0%, respectivamente.

Todo ello denota una importante ralentización de la economía, que vive anestesiada a base de gasto y de acumulación de población orientada hacia el bajo valor añadido, que junto con la deuda exponencial lastra las posibilidades de desarrollo de la economía española.