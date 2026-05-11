Una cacería de la izquierda hace desaparecer al divulgador económico Jon González de X

Hay ocasiones en que el señalamiento público a una persona consigue su objetivo y el señalado acaba dejando de realizar determinada actividad o de mantener cierta actitud. Esto es precisamente lo que ha logrado una parte de la izquierda más radical e intolerante en la red social X contra la cuenta del ingeniero industrial y divulgador económico Jon González (a quien hemos mencionado en numerosos artículos), cuya cuenta ha desaparecido tras una campaña de presión contra la empresa en la que trabaja.

Todo viene a raíz de que, desde hace unos años, Jon González ha venido elaborando de forma periódica una serie de gráficos y análisis en los que muestra la realidad económica de España en materias como las pensiones públicas, la evolución de los salarios, el mercado de la vivienda, los impuestos, etc. Esto, que aparentemente debería ser algo positivo para todos al mejorar el nivel del debate público, no ha gustado a una parte de la izquierda de nuestro país en la red social X, en parte porque pone de manifiesto las consecuencias de las malas políticas llevadas a cabo en los últimos años, políticas que ellos mismos defienden.

La polémica por el IRPF, el detonante

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha sido toda la polémica que se ha generado después de que nadie haya sido capaz de rebatir los datos sobre que todo el que paga IRPF hoy, paga más que en 2019 (como ya contamos aquí). Esta polémica no sólo tuvo lugar en el plató de la Sexta Xplica sino que en X también tuvo un largo recorrido, llamando la atención de mucha gente.

Esto ha provocado que, en lugar de intentar desmontar los datos de Jon González, la estrategia para acabar con la actividad de Jon en redes sociales haya sido la de "descubrir" que trabaja para el BBVA y señalarle para tratar que la entidad bancaria le un toque de atención. Este "gran descubrimiento" fue el que hizo el periodista económico Yago Álvarez Barba (@econocabreado):

Lo que no es "cuestión ideológica", sino económica, es QUIÉN LE PAGA LA NÓMINA a Jon González y por qué nunca lo cuenta. Ha llegado el momento de un #Hilo sobre quién paga a Jon y que opinéis si os parece ético. Algo largo (25) pero quédate hasta el finalhttps://t.co/9Cy6eBIjaE — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) May 6, 2026

En esta serie de posts del periodista de "El Salto Diario", no se señala en ningún momento la inexactitud de los datos mostrados por Jon González. En su lugar, se argumenta que este trabaja para el banco BBVA y que, por tanto, tendría intereses ocultos al presentar los gráficos y análisis que elabora, invalidando así su validez.

Dicho hilo (serie de posts) culmina con la absurda pregunta de si el BBVA está utilizando recursos de forma oculta para promover la unión de las derechas en una moción de censura al Gobierno.

La pregunta es clara: ¿Está el BBVA utilizando recursos de forma oculta para promover la unión de las derechas hacia una moción de censura al Gobierno? Igual Jon y BBVA pueden dar explicaciones, porque de ser así ya es sólo poca ética, sino un movimiento político muy importante — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) May 6, 2026

Este descubrimiento de Yago Álvarez Barba rápidamente fue replicado por otras caras conocidas de la izquierda española, como son Antonio Maestre, Eduardo Garzón o Carlos Sánchez Mato:

Que un tipo del BBVA se dedique a generar una narrativa que favorece las pensiones privadas es lo que se espera de su trabajo. El problema es quien desde las columnas de El País está haciendo lo mismo sin informar de donde viene su narrativa y el conflicto de intereses que eso… https://t.co/5srzmzbyeE — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 6, 2026

Esto decía el profesor de la UCM Carlos Sánchez Mato:

¿Por qué ataca la sostenibilidad del sistema de pensiones un ejecutivo del BBVA?

Pues porque su entidad gana mucho si te haces un plan privado.

Gran trabajo de @EconoCabreado sobre quién le paga a Jon González

Ni de izquierdas, ni de derechas.

Solo un técnico sin ideología 😂

👇 https://t.co/fA3jv5K3va — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) May 6, 2026

Y esto decía Eduardo Garzón este mismo lunes:

El banco para el que trabaja Jon González lleva 30 años (como mínimo) metiendo miedo sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas y recomendando contratar pensiones privadas (que casualmente dicho banco vende). Y quieren que nos creamos que todos estos mensajes alarmistas… pic.twitter.com/yNvTyL8Zul — Eduardo Garzón (@edugaresp) May 11, 2026

Como vemos, en ningún caso se busca desmontar los supuestos fallos en los análisis de Jon González. Lo que se pretende es acusarle de "estar defendiendo los intereses del BBVA", sin más prueba que el hecho de que trabaja en esa entidad. Más aún cuando el propio Jon González ha declarado en multitud de ocasiones que defiende un sistema público de pensiones de cuentas nocionales y no un sistema de pensiones privado. A pesar de ello, como se ve en el post de Antonio Maestre, esto no ha impedido que le acusen de querer forrarse vendiendo planes privados de pensiones.

Este señalamiento público y la campaña de desprestigio a la que se ha visto sometido ha provocado que este lunes su cuenta haya desaparecido de X. Este es sin duda el efecto que buscaba provocar Yago Álvarez y lo que deseaban otros tantos tuiteros de izquierdas, que ante la incapacidad de rebatir los argumentos del ingeniero industrial, han optado por atacar a la persona y tratar de desestabilizar su vida profesional.

El abandono de Jon González de X supone una pérdida de calidad en el debate público, ya que sus análisis y gráficos ayudaban a entender mejor la situación económica y social de España.