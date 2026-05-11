Precio de la gasolina hoy, 11 de mayo: las provincias donde es más barato y más caro llenar el depósito

El precio de los carburantes arranca este lunes, 11 de mayo, con diferencias de hasta nueve céntimos por litro entre provincias, lo que vuelve a reflejar la disparidad del mercado energético en España. Aunque los precios se mantienen relativamente contenidos respecto a semanas anteriores, llenar el depósito sigue suponiendo un importante esfuerzo económico para muchas familias.

La gasolina Sin Plomo 95 presenta hoy uno de sus precios más bajos en Guadalajara, donde el litro se paga a 1,526 euros. También destacan Sevilla (1,530 euros) y Murcia (1,547 euros) entre las provincias más económicas para repostar. En el lado contrario se sitúa Barcelona, que registra el precio más elevado con 1,619 euros por litro, seguida de Toledo (1,599 euros) y Zaragoza (1,593 euros).

Con estos importes, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta alrededor de 83,93 euros en Guadalajara, mientras que en Barcelona asciende hasta los 89,04 euros. La diferencia supera así los cinco euros por repostaje dependiendo de la provincia.

Más de 1,70 euros por litro

La gasolina Sin Plomo 98 continúa claramente instalada por encima de los 1,70 euros en prácticamente todo el país. Toledo lidera los precios más altos con 1,766 euros por litro, mientras que Murcia marca el coste más bajo entre las provincias analizadas con 1,693 euros. Madrid se sitúa en 1,721 euros y Valencia en 1,725 euros.

Por su parte, el diésel mantiene precios elevados y bastante homogéneos. El Gasóleo A oscila entre los 1,689 euros por litro de Toledo y los 1,724 euros de Sevilla. En Madrid se sitúa en 1,705 euros, mientras que Barcelona alcanza los 1,714 euros.

El Gasóleo A+ sigue siendo el combustible más caro dentro del diésel. Sevilla y Zaragoza rozan ya los 1,80 euros por litro, con precios de 1,792 y 1,791 euros respectivamente. Valencia tampoco se queda atrás, con 1,790 euros. Los precios más bajos se registran en Bizkaia (1,736 euros) y Toledo (1,738 euros).

En términos generales, el coste de llenar un depósito medio de diésel premium puede acercarse ya a los 99 euros en algunas provincias, especialmente en aquellas donde el Gasóleo A+ se aproxima a los 1,80 euros por litro.

Madrid mantiene este lunes unos precios intermedios respecto al resto de territorios analizados, con la gasolina Sin Plomo 95 en 1,560 euros y el Gasóleo A+ en 1,756 euros. Mientras tanto, Barcelona continúa situándose entre las provincias más caras tanto para gasolina como para diésel premium.

Estos son los precios medios registrados hoy en las provincias analizadas:

Madrid:

Sin Plomo 95: 1,560 euros

Sin Plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,705 euros

Gasóleo A+: 1,756 euros

Barcelona:

Sin Plomo 95: 1,619 euros

Sin Plomo 98: 1,744 euros

Gasóleo A: 1,714 euros

Gasóleo A+: 1,787 euros

Valencia:

Sin Plomo 95: 1,550 euros

Sin Plomo 98: 1,725 euros

Gasóleo A: 1,710 euros

Gasóleo A+: 1,790 euros

Sevilla:

Sin Plomo 95: 1,530 euros

Sin Plomo 98: 1,731 euros

Gasóleo A: 1,724 euros

Gasóleo A+: 1,792 euros

Zaragoza:

Sin Plomo 95: 1,593 euros

Sin Plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,713 euros

Gasóleo A+: 1,791 euros

Toledo:

Sin Plomo 95: 1,599 euros

Sin Plomo 98: 1,766 euros

Gasóleo A: 1,689 euros

Gasóleo A+: 1,738 euros

Murcia:

Sin Plomo 95: 1,547 euros

Sin Plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,711 euros

Gasóleo A+: 1,774 euros

Vizcaya:

Sin Plomo 95: 1,559 euros

Sin Plomo 98: 1,732 euros

Gasóleo A: 1,699 euros

Gasóleo A+: 1,736 euros

Guadalajara:

Sin Plomo 95: 1,526 euros

Sin Plomo 98: 1,712 euros

Gasóleo A: 1,702 euros

Gasóleo A+: 1,748 euros

La Coruña:

Sin Plomo 95: 1,555 euros

Sin Plomo 98: 1,700 euros

Gasóleo A: 1,717 euros

Gasóleo A+: 1,773 euros

Los precios pueden sufrir modificaciones a lo largo del día.