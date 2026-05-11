Más de 900 personas se presentan a las plazas de maquinistas de Renfe

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, sigue incrementando la factura del gasto público con nuevas contrataciones que, en un momento especialmente delicado para el sector ferroviario, supondrán un engorde adicional de la plantilla de Renfe.

De hecho, Renfe prevé incorporar más de 2.000 nuevos empleados este año mediante la tasa de reposición ordinaria que se establece de forma habitual y, adicionalmente, la tasa acordada con los sindicatos tras las presiones que se produjeron por parte de estas organizaciones en febrero. Así las cosas, este fin de semana ya se han celebrado diferentes convocatorias de exámenes para acceder a un empleo en la empresa ferroviaria, en las que han participado más de 900 personas.

Más de 2.000 nuevos empleados

El pasado mes de febrero, el Gobierno de España anunció que, en sus negociaciones con los sindicatos, el Ministerio de Transportes había llegado a un acuerdo para crear este año 3.650 nuevos empleos en Renfe y ADIF. Concretamente, en dicho acuerdo se establecía la creación de 1.200 contratos adicionales en el Grupo Renfe y otros 2.400 en ADIF en el período 2026-2030. A ello se les sumarían otros 50 puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

No obstante, estos no son los únicos puestos de trabajo que se van a crear en Renfe. Lo cierto es que, en el marco de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la empresa correspondiente a 2026, en el mes de marzo la propia compañía ferroviaria publicó la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada, que se sumaban a las 550 de maquinista y 360 de personal de talleres convocadas previamente.

En este contexto, la empresa ferroviaria sigue incrementando la factura de gasto para las arcas del Estado, puesto que, en total, espera incorporar a más de 2.000 personas a su plantilla este año. Concretamente, en este mismo comunicado Renfe detallaba que "esta convocatoria se enmarca en el plan de empleo previsto por Renfe para este año, que permitirá la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales gracias a la tasa de reposición ordinaria y al acuerdo histórico alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero".

Así las cosas, la empresa ya ha comenzado a evaluar a los aspirantes que tratan de acceder a un empleo en Renfe. Según ha informado la compañía en un comunicado, este sábado se han presentado a las pruebas de acceso un total de 926 personas en unos exámenes que se han celebrado de forma simultánea en Madrid y Barcelona. De ellos, 903 optan a plazas de maquinista de entrada para tráficos de ámbito estatal, mientras que 23 se presentan a la convocatoria específica de tráficos transfronterizos.

Fases del proceso selectivo

Los aspirantes que superen esta primera prueba deberán enfrentarse a una segunda fase, que incluye varias evaluaciones técnicas y personales. Entre ellas, destaca una prueba en simulador de conducción ferroviaria, diseñada para valorar la capacidad operativa de los candidatos en entornos próximos a la realidad del servicio.

Además, los aspirantes a puestos de tráfico transfronterizo deberán realizar un examen de francés, requisito específico de esta modalidad. Finalmente, el proceso se completa con una entrevista personal para valorar las competencias profesionales de los candidatos. Así las cosas, la directora de selección de Renfe, Laura Bravo, detallaba en declaraciones difundidas a los medios que la previsión es que el proceso esté finalizado "hacia finales de junio aproximadamente".