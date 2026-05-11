Sablazo histórico a los dueños de Samsung por el Impuesto de Sucesiones

Cuando un gran empresario fallece y sus sucesores toman el control de las compañías, recibiendo además el control del patrimonio financiero del ejecutivo, el embolso de la herencia alcanza en muchas ocasiones cantidades milmillonarias. De hecho, puede darse el caso, como sucede con la familia Ortega en España, de que tanto el padre y fundador del grupo empresarial como alguno de sus hijos se encuentren liderando los primeros puestos de los más ricos del país.

No obstante, recibir una herencia multimillonaria también puede implicar la obligación de pagar unas cantidades extraordinarias en concepto de impuesto sobre sucesiones. Este es el caso, por ejemplo, de los herederos de Lee Kun-hee, el anterior presidente de Samsung Electronics.

8.100 millones de dólares en impuestos

Desde el fallecimiento en el año 2020 de Lee Kun-hee, antiguo presidente de Samsung Electronics, los herederos del empresario han abonado en impuestos una cantidad total de 12 billones de wones, de acuerdo con la información publicada por The Korea Herald. Esta cantidad equivale a unos 8.100 millones de dólares o, dicho de otro modo, 6.900 millones de euros. Al respecto, la prensa local ha destacado que, en el momento del fallecimiento del empresario, la familia aseguró que pagar impuestos es un "deber natural de los ciudadanos", comprometiéndose a abonarlo íntegramente.

Así las cosas, el Diario Económico de Seúl informa de que esta cantidad equivale aproximadamente a un 50% más de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno surcoreano en 2024 por impuestos de sucesiones, habiéndose utilizado "para financiar el bienestar, la salud y la infraestructura social que sustentan la vida diaria de los ciudadanos". De este modo, se transfirieron 1 billón de wones para gastos médicos y 10 billones en arte, incluyendo su colección de obras de arte de Pablo Picasso y Salvador Dalí, donada al Museo Nacional de Corea y a otras instituciones culturales.

En este sentido, The Korea Herald destaca que Lee Jae-yong, actual presidente de la compañía, y otros miembros de su familia, entre los que se incluyen su madre Hong Ra-hee, y sus hermanas Lee Boo-jin y Lee Seo-hyun, pagaron el impuesto en seis plazos mediante un programa de pago aplazado tras presentar la declaración en abril de 2021. Así, aclaran que "la factura procedía del patrimonio del difunto presidente Lee Kun-hee, valorado en unos 26 billones de wones (unos 17.000 millones de dólares), que incluía acciones, bienes inmuebles y colecciones de arte".

Con todo, cabe destacar que, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la familia acumula en conjunto un patrimonio total de 45.500 millones de dólares, más del doble que hace un año. De este modo, gracias a este incremento de su masa patrimonial, la familia se sitúa como la tercera más rica de Asia.

Impuestos de Sucesiones en Corea

Naturalmente, la cantidad de dinero que una familia debe abonar al Estado en concepto de impuestos sobre sucesiones depende, principalmente, del tipo impositivo que aplique el Gobierno del país. En este sentido, desde la BBC destacan que el impuesto a las herencias que se aplica en Corea del Sur es uno de los más altos del mundo, pudiendo alcanzar incluso el 50%.