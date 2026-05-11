Somos más pobres con Sánchez: los datos oficiales prueban que hemos perdido otro punto más de riqueza frente a la UE

Los datos combinados de la UE (Eurostat) y del propio INE —dependiente del Ministerio de Economía y ya convenientemente colonizado por el Gobierno socialista— demuestran que toda la campaña de publicidad del Ejecutivo afirmando que ganamos riqueza y nos va mejor que al resto de socios de la UE es simplemente una farsa. El último año de gobierno completo del PP fue 2017.

El ejercicio 2018 fue el de la moción de censura en mayo-junio. Por lo tanto, la comparativa de poder adquisitivo real a poder de compra de los españoles se tiene que hacer con respecto a 2017. Y los datos oficiales muestran que España está a cierre de 2025 en 92 puntos de riqueza frente a la media de la UE —100 puntos—, cuando en 2017 estaba en 93 puntos.

España, según los datos oficiales de Eurostat —el sistema estadístico oficial de la UE— no ha avanzado en su convergencia con la Unión Europea en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en el año 2025, tal y como muestra el gráfico que hoy publica Libertad Digital. El dato que refleja la riqueza real per cápita medida en poder de compra comparado con nuestros vecinos se ha mantenido totalmente igual frente a 2024, en el 92% de la media europea. Y eso significa que España se sitúa por debajo de la mitad en la tabla de países ricos de la UE. En concreto, España está en el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea.

Pero es más, porque ese dato refleja que estamos un punto más bajo que en 2017, último año de Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Y, por si fuera poco, refleja igualmente que estamos en ese 92% de la riqueza media de la UE habiendo pasado por años en los que aún hemos estado peor: en el 83% en plena pandemia —lo que indica que el resto gestionó mucho mejor la economía que nosotros en esa época—; en el 85% en 2021; en el 88% en 2022 —nos costó mucho más recuperarnos del covid a efectos económicos que al resto—; y en el 91% en 2023. Y todos esos años de pérdida de riqueza comparada con la UE no nos los devuelve ya nadie.

Para colmo, el histórico de ese viaje prueba una vez más que España ha perdido por completo la posición que llegó a tener antes de la crisis subprime, la de 2008, gestionada por José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. La economía le llegó a Zapatero lanzada desde el año 2000 en el que España alcanzó ya el 98% de la riqueza media de la UE. Y eso, pese a que, sólo cuatro años antes, nadie confiaba en que España entrara en el euro porque el PSOE de Felipe González había dejado la economía, una vez más, destrozada.

El gráfico muestra, de este modo, la evolución en el PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) desde ese año 2000. Y se puede apreciar cómo España llegó a superar con rotundidad la media de la Unión Europea en una carrera ascendente hasta el año 2007, cuando se situó en el 105% de la riqueza real europea. Habíamos pasado a ser los primos ricos.

Pero poco duró esa situación. Según apareció la primera dificultad a la que se enfrentó Zapatero —la crisis de 2008 negada una y otra vez por él mismo— el indicador no dejó de caer hasta perder en 2010 el nivel medio de riqueza.

El resultado fue el abandono del Gobierno en un 93% de la riqueza media europea. Todo un tortazo histórico sin ninguna otra explicación que la mala gestión socialista: todos los países del planeta sufrieron la misma crisis.

Llegó Mariano Rajoy; llegó algún recorte; llegaron muchas subidas de impuestos, luego alguna rebaja testimonial y poco más; llegó un aumento de la deuda —es cierto que había que pagar un déficit oculto de más de 9 puntos del PIB y facturas dejadas sin pagar por el PSOE por todos los cajones de la Administración, pero también que no se hizo el recorte de gasto superfluo necesario ni las medidas de apoyo a la economía necesarias—; y llegó el resultado: Rajoy salió fruto de una moción de censura con un dato de riqueza en el 93% de la media de Europa. Traducido: el mismo que heredó, aunque es cierto que, por el camino, hubo que pagar los platos rotos en la etapa de Zapatero.

Y apareció Sánchez, el presidente que dice que la economía va como un "cohete". Y el último dato es aún peor: del 92%.