El caos ferroviario de Óscar Puente hunde un 21% la alta velocidad en el primer trimestre

El transporte ferroviario en España ha registrado un fuerte retroceso durante el primer trimestre del año, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un periodo marcado por incidencias recurrentes, interrupciones en corredores clave y una creciente presión sobre la infraestructura ferroviaria.

En marzo, el ferrocarril de larga distancia cayó un 15,8% interanual, hasta los 3,7 millones de viajeros. Dentro de este segmento, la alta velocidad –con servicios como AVE, Avlo, Ouigo e Iryo– sufrió un descenso aún mayor, del 17,7%, situándose ligeramente por encima de los tres millones de usuarios.

En el acumulado del primer trimestre, la tendencia negativa se acentúa: el conjunto del transporte ferroviario de larga distancia retrocede un 19,6%, mientras que la alta velocidad se hunde un 21,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Caída generalizada en la demanda ferroviaria

El retroceso no se limita a la alta velocidad. El resto de servicios también refleja caídas significativas. La media distancia descendió un 13,5% en marzo, mientras que Cercanías registró un descenso del 3,5%, hasta los 51,4 millones de usuarios.

En conjunto, el uso del tren para desplazamientos interurbanos se redujo un 5,1% en marzo, lo que confirma una contracción generalizada de la demanda en el sistema ferroviario.

Incidencias, cortes y tensión en la red

El deterioro de la demanda se produce en un contexto de múltiples incidencias operativas en la red ferroviaria. Entre los factores que han afectado al servicio destaca la interrupción prolongada de conexiones de alta velocidad en determinados corredores, así como problemas técnicos y cortes puntuales en la circulación.

Las malas cifras llegan en un contexto marcado por el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. A raíz de este suceso, uno de los episodios más relevantes ha sido la interrupción del servicio directo entre Madrid y Málaga durante más de tres meses, afectando a uno de los corredores de alta velocidad con mayor demanda del país.

A esta situación se sumaron posteriormente los daños provocados por las fuertes lluvias y los desprendimientos registrados en la zona de Álora, lo que terminó por prolongar el corte de la línea y agravar la afectación sobre el tráfico ferroviario.

La reapertura del corredor ha sido progresiva y con limitaciones técnicas, manteniéndose en algunos tramos la circulación en vía única mientras continúan los trabajos de estabilización e infraestructura a cargo de ADIF.

Estas incidencias han afectado especialmente a una de las líneas de mayor volumen de pasajeros del país, con impacto directo en la movilidad entre Madrid y Andalucía.

Críticas a la gestión

A las incidencias puntuales se suman factores estructurales que distintos analistas y sectores del transporte señalan como determinantes en la caída de la demanda: saturación de infraestructuras en determinados corredores, mantenimiento irregular, retrasos acumulados en actuaciones de mejora y una red que opera en algunos tramos al límite de capacidad.

En este contexto, también han surgido críticas políticas y sociales hacia la gestión del sistema ferroviario, especialmente en lo relativo a la planificación de obras, la respuesta ante incidencias y la coordinación de servicios alternativos durante las interrupciones.

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha defendido en diversas ocasiones las actuaciones realizadas y ha anunciado medidas de renovación de material rodante, incluyendo una inversión para la adquisición de nuevos trenes de alta velocidad. Sin embargo, estos anuncios conviven con un escenario marcado por retrasos y averías diarias.

El crecimiento del autobús

La caída del transporte ferroviario contrasta con el crecimiento del autobús, que ha aumentado su demanda en el mismo periodo, lo que sugiere un posible trasvase de usuarios ante la pérdida de confianza en el servicio ferroviario.

En concreto, el transporte por carretera en autobús registró una subida interanual del 4% en marzo, hasta alcanzar los 84,3 millones de pasajeros.

Por su parte, el transporte aéreo nacional ha disminuido un 0,8% en marzo en comparación con el mismo mes el año pasado, mientras que el transporte marítimo ha crecido un 0,4% interanual, hasta los 751.000 viajeros.