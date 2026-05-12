El mapa del precio de la gasolina: estas son las provincias donde es más caro repostar

El precio de los carburantes en España arranca este martes 12 de mayo con ligeras variaciones respecto a jornadas anteriores, pero sin grandes sobresaltos en el conjunto del mercado. La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa de media en 1,547 euros/l, mientras que el gasóleo A se mantiene en 1,699 euros/l, según los últimos datos disponibles.

La brecha de precios entre provincias vuelve a ser evidente, con diferencias que pueden superar los 7 céntimos por litro en función del combustible y la ubicación.

Un vistazo rápido al precio de la gasolina y el diésel hoy en algunas provincias.

Sin Plomo 95 (SP95)

Guadalajara: 1,533 euros/l (la más barata)

Sevilla: 1,540 euros/l

Murcia: 1,551 euros/l

La Coruña: 1,564 euros/l

Madrid: 1,570 euros/l

Vizcaya: 1,575 euros/l

Toledo: 1,584 euros/l

Zaragoza: 1,600 euros/l

Barcelona: 1,608 euros/l (la más cara)

Valencia: 1,573 euros/l

Sin Plomo 98

Murcia: 1,695 euros/l (la más barata)

La Coruña: 1,705 euros/l

Valencia: 1,753 euros/l

Barcelona: 1,750 euros/l

Zaragoza: 1,741 euros/l

Vizcaya: 1,741 euros/l

Madrid: 1,733 euros/l

Sevilla: 1,734 euros/l

Toledo: 1,736 euros/l

Guadalajara: 1,736 euros/l

Gasóleo A

Toledo: 1,689 euros/l (la más barata)

Barcelona: 1,699 euros/l

Madrid: 1,707 euros/l

Zaragoza: 1,708 euros/l

Guadalajara: 1,708 euros/l

Murcia: 1,709 euros/l

La Coruña: 1,713 euros/l

Vizcaya: 1,713 euros/l

Valencia: 1,716 euros/l

Sevilla: 1,730 euros/l (la más cara)

Gasóleo A+

Toledo: 1,741 euros/l (la más barata)

Vizcaya: 1,751 euros/l

Madrid: 1,764 euros/l

Guadalajara: 1,759 euros/l

Barcelona: 1,765 euros/l

Zaragoza: 1,782 euros/l

La Coruña: 1,778 euros/l

Murcia: 1,778 euros/l

Valencia: 1,801 euros/l

Sevilla: 1,811 euros/l (la más cara)

Precio medio del combustible en España hoy

El mercado nacional muestra los siguientes valores medios:

Sin Plomo 95: 1,547 euros/l (ayer: 1,546 €/l)

Sin Plomo 98: 1,718 euros/l (ayer: 1,717 €/l)

Gasóleo A: 1,699 euros/l (ayer: 1,700 €/l)

Gasóleo A+: 1,787 euros/l (ayer: 1,788 €/l)

Gasóleo B: 1,385 euros/l

Gasóleo C: 1,421 euros/l

Biodiésel: 1,620 euros/l

Autogas/GLP: 1,025 euros/l

GNC: 1,356 euros/l

En conjunto, el mercado de carburantes continúa mostrando una estabilidad relativa, aunque con diferencias territoriales que siguen marcando el coste final para el consumidor en función de la provincia donde se reposte.

Los precios pueden sufrir modificaciones a lo largo del día.