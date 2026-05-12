El nuevo engaño de Sánchez: España crea empleo bajando la productividad

El motor fundamental de toda economía, esencial para la creación de riqueza, hace mucho tiempo que ha quedado inservible en España. Fruto de la política de gasto como estímulo para la actividad económica, las trabas normativas y burocráticas para la actividad empresarial, la rigidez del mercado laboral y la expulsión de las inversiones, la productividad del trabajo lleva varios años cayendo de forma clara y continuada.

Esto ocurre, además, en un contexto en el que, según las estadísticas oficiales publicadas por el Gobierno, el paro se reduce y la afiliación se incrementa de forma constante. Sin embargo, más allá de la precarización y la temporalidad del trabajo, cabe destacar que esta creación de empleo no redunda en una mayor riqueza para la sociedad, puesto que, como hemos indicado, supone un incremento del número de afiliados que no se traduce en un aumento de la productividad por trabajador.

La productividad sigue cayendo

Así las cosas, según los datos publicados por Eurostat, que analiza la evolución de la productividad laboral por persona empleada y hora trabajada elaborando un número índice que se construye en comparación con la media de la UE –base 100 para medir en términos porcentuales el nivel de productividad de cada país en comparación con el conjunto de países comunitarios–, Irlanda se situó en el año 2025 como el país de la UE con la mayor productividad por trabajador.

Eurostat

Concretamente, Irlanda se situó en primer lugar con 25,3 puntos, seguida de Luxemburgo, con 153,3 puntos, y Bélgica, con 130,1 puntos. En cambio, el año pasado Bulgaria fue el país con una menor productividad, con 59,4 puntos. Del mismo modo, Grecia se situó como el segundo país con menor productividad nominal por trabajador, con 67,3 puntos, seguida de Letonia, con 70,4 puntos.

En este contexto, nuestro país se situó justo por debajo de la media de la España, con 97,6 puntos. De este modo, la productividad por trabajador se situó en España un 2,4% por debajo de la productividad del conjunto de la UE. No obstante, más preocupante resulta aún que la tendencia a lo largo de los últimos años que ha registrado la productividad en nuestro país es, precisamente, a la baja.

Eurostat

Como podemos comprobar en este gráfico, de acuerdo con los datos ofrecidos por Eurostat, en el año 2025 la productividad nominal por trabajador cayó en casi un punto porcentual en comparación con el año anterior, cuando se situó en 98,5 puntos. Por tanto, en un año la productividad por trabajador se redujo en nuestro país un 0,9%.

Del mismo modo, estas cifras muestran cómo la productividad se redujo un 4,22% durante la última década, desde los 101,9 puntos que alcanzó en el año 2015. Asimismo, en comparación con el año 2005, la productividad por trabajador ha caído un 2,1%. Con todo, desde el máximo registrado en el año 2009, con 104,9 puntos, la productividad por trabajador ha registrado un retroceso del 6,9%.

Creación de empleo sin productividad

Como vemos, en España se crea empleo sin aumentar la productividad de cada trabajador. Por tanto, difícilmente los datos de afiliación y paro de los que presume el Gobierno de Pedro Sánchez pueden traducirse en una mejora de las condiciones de vida de las personas, dado que los puestos de trabajo adicionales no están suponiendo una mayor creación de riqueza en nuestra economía.

Esta misma conclusión es a la que llega el Consejo de la Productividad de España, que en su primer informe incide en que la productividad por hora trabajada en España ha crecido tan solo un 0,6% desde el año 1996, lejos de la tasa media de la UE, que ha sido del 1,1%. Así las cosas "en las décadas recientes en España ha sido el crecimiento del empleo el principal motor del aumento del PIB per cápita".

Consejo de Productividad de España

En este sentido, el informe también explica que "los resultados indican que el crecimiento de la productividad contribuyó a un 38% de la suma del crecimiento del PIB per cápita y la reducción de las horas de trabajo (1,3% y 0,18% en media anual, respectivamente), mientras que el crecimiento de la ratio empleo/población aportó el 62% restante, tanto por aumentos en la tasa de empleo como por el mayor crecimiento de la población en edad de trabajar que el de la población total (lo que se denomina dividendo demográfico)".

Con todo, el Consejo de Productividad de España explica en su informe que "desde 1995 dos factores han hecho que la productividad de España se haya desacelerado más que en otras economías avanzadas: una baja inversión en capital tecnológico e intangibles y una estructura productiva centrada en sectores con contenido tecnológico poco avanzado". Así, detallan que "una lenta adopción de las nuevas tecnologías basadas en la inteligencia artificial podría ampliar esta brecha de productividad".

De hecho, el informe subraya que "inversión y cambios estructurales han de ser dos elementos centrales de una estrategia para el crecimiento de la productividad". Al respecto, se enfatiza que "el crecimiento de la productividad pasa por políticas estructuradas e integradas que reconozcan la importancia de la inversión empresarial, la promoción del talento profesional y empresarial, la cualificación de los trabajadores y su aprovechamiento en puestos de trabajo de mayor calidad, las diferencias territoriales y la coordinación entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas".

Pero, además, a la actual situación se le suma un problema adicional: la crisis demográfica. Concretamente, el informe explica que "si la tasa de empleo se mantuviera en los niveles de 2024, la ratio ocupados/población total disminuiría del 46,5% en 2024 al 41% en 2050". Además, se subraya que "incluso si la tasa de empleo aumentara al 75% de la población de 16-66 años, esa ratio en 2050 sería menor que la de 2024 (44,8%)".

Consejo de Productividad de España

Naturalmente, esta tendencia tendrá un efecto directo sobre la actividad de nuestra economía y la productividad de la fuerza de trabajo. Como vemos, según las proyecciones del Consejo de Productividad de España, "con las actuales previsiones demográficas, mantener la tasa anual media de crecimiento del PIB per cápita y la de las horas de trabajo por ocupado registradas durante el siglo XX (aprox. 1,8% y -0,3%) requeriría tasas de crecimiento de la productividad en el rango 2,1-2,5%".