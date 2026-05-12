El sueldazo de Pedro Gullón: el cargo de Sanidad que insultó a Risto cobra más que Mónica García

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, se dio a conocer al gran público este lunes después del incidente que protagonizó en el programa de Risto Mejide, Todo es Mentira. En dicho programa, como contamos aquí, el responsable de Sanidad perdió los nervios y llamó "hijo de puta" al presentador después de ser despedido con aparente cordialidad por este.

¿Cuánto cobra Pedro Gullón?

Pedro Gullón ocupa el cargo de director general de Salud Pública y Equidad en Salud desde el 10 de enero de 2024, un alto cargo del Ministerio de Sanidad por el que percibió en 2025 un salario de 96.353 euros brutos, mientras que en el año 2024 recibió un total de 89.880,16 euros brutos (desde el 10 de enero hasta el 31 de diciembre), según el Portal de Transparencia de la AGE. El salario de 2025 equivale a 6.882,35 euros brutos en 14 pagas.

Este es un cargo que está mejor retribuido que el de la ministra de Sanidad Mónica García, que percibió en 2025 un salario de 90.527,31 euros brutos, mientras que en 2024 cobró un salario bruto de 86.570,52 euros.

El actual director general de Salud Pública también es conocido por haber protagonizado otras declaraciones llamativas, como ocurrió tras los destrozos y muertes de la Dana en Valencia, donde dijo lo siguiente que se muestra en este vídeo:

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud: "La experiencia nos dice que los cadáveres no suponen un riesgo de salud pública"

pic.twitter.com/a17GFNrikX — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 5, 2024

"Ha habido muchos comentarios en relación a los cadáveres, en relación a las enfermedades que pueden transmitir los cadáveres y quería hacer un pequeño aporte en relación a esto. La experiencia de las inundaciones en contextos similares al nuestro nos dice que con la información que tenemos los cadáveres no suponen un gran riesgo de salud pública momentáneo. Es decir, algunas infecciones que han sido clásicamente asociadas a los cadáveres, como puede ser la transmisión del cólera, requieren que haya la presencia del microorganismo transmisor del cólera, lo cual en España ahora mismo esto no es una realidad", explicaba el director general de Salud Pública.

"Con los análisis del Centro Nacional de Epidemiología de los últimos años, los casos de cólera en España han estado asociados a importaciones tanto de alimentos como de personas que han venido ya infectadas con cólera, con lo cual no tenemos una gran presencia de vibrio-cólera en España y no hemos detectado casos de cólera en los últimos años en España, con lo cual hace que sea poco probable que sea una enfermedad transmitida a través de los cadáveres y no lo ha sido en las experiencias que hemos tenido en circunstancias similares. De hecho, el gran riesgo de los cadáveres es el mismo de lo que se encuentra alrededor. Tiene que ver con la calidad del agua y tiene que ver con el lodo, donde sí pueden crecer microorganismos como ya hemos detallado previamente", concluía Pedro Gullón.

De esta forma, este alto cargo del Ministerio de Sanidad, elegido a petición de Mónica García, ha percibido más de 186.000 euros brutos (sin contar el salario de 2026) y se ha dado a conocer ahora por esta grave salida de tono en televisión.