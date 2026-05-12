La cruzada contra los ricos del socialista Mamdani espanta otra importante inversión de Nueva York

La recién comenzada legislatura del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puede acabar haciéndose demasiado larga para el líder socialista. Si hace unos días contábamos que el alcalde había conseguido espantar una inversión de 6.000 millones de dólares de su ciudad como consecuencia del señalamiento público a un multimillonario (el CEO de Citadel, Ken Griffin), la lista de inversiones que se marchan de Nueva York sigue ampliándose por culpa de su discurso anti-ricos.

Como decimos, a la paralización de las nuevas inversiones por parte de Citadel en Nueva York como respuesta a las políticas del nuevo alcalde, hay que sumarle la decisión del fondo de inversiones Apollo (que gestiona activos por un valor de más de 900.000 millones de dólares y tiene más de 6.000 empleados en todo el mundo) de expandirse fuera de la ciudad de Nueva York, tal y como ha explicado el New York Post en este artículo.

Según el citado medio, el fondo de inversiones con sede en Manhattan ha decidido abrir un nuevo centro de negocios (conocido internamente como su "segunda sede") en Florida o Texas, siendo probable que esta decisión se haga pública en las próximas semanas. Esta nueva sede podría llegar a dar empleo hasta a 1.000 personas, siendo esta la cifra de trabajadores que actualmente tienen en Nueva York.

¿Pérdida de recaudación a la vista?

Esta nueva apertura, ya sea en Florida o en Texas, podría provocar una pérdida de recaudación para las arcas públicas de Nueva York, ya que una reducción de su presencia (ya sea mediante una menor contratación o mediante el traslado de su crecimiento futuro a otros lugares) provocaría que la ciudad dirigida por Zohran Mamdani viera reducidos sus ingresos fiscales. En este sentido, Apollo pagó 1.276 millones de dólares en impuestos sobre la renta en 2025, frente a los 1.062 millones de dólares pagados en 2024, por lo que una reducción de su actividad en Nueva York se dejaría notar.

Sin embargo, a las salidas más sonadas de Citadel y Apollo habría que sumarle otras menos conocidas que no estarían apareciendo en la mayoría de los medios de comunicación pero que se estarían produciendo "en silencio", tal y como desvela también el New York Post aquí.

Más empresarios se marchan "en silencio"

"No se lo cuentan a nadie, simplemente lo hacen. Nueva York se ha vuelto muy hostil. Esta marcha supone un problema para las ciudades", afirma una fuente consultada por el medio estadounidense. Por otro lado, también molesta la actitud del alcalde especialmente en lo referente al señalamiento de Ken Griffin en el famoso vídeo donde felicitaba "El Día de los Impuestos". En este sentido, un destacado directivo empresarial al que consultó el New York Post afirma que "el problema es que Mamdani no se ha disculpado con Griffin, ni ha habido ningún intento de hacer las paces".

De esta forma, al nuevo alcalde de Nueva York le puede acabar saliendo muy cara su animadversión pública hacia los millonarios de la ciudad, ya que se está viendo que estos pueden fácilmente trasladar su actividad económica a otras ciudades sin coste alguno, mientras que para el alcalde socialista esto va a acabar suponiendo una pérdida de recaudación con lo que no podrá sufragar todas las políticas de gasto público que había prometido.