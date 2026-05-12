La nuclear aporta el 20% de la electricidad en España con solo el 5% de la capacidad instalada

Pese al empeño del Gobierno de España para acabar con la energía nuclear en España, motivado fundamentalmente por motivos ideológicos, esta fuente de energía sigue abriéndose camino, tanto en nuestro país como a nivel mundial. De este modo, de acuerdo con los datos ofrecidos por Foro Nuclear, la energía nuclear lleva más de una década suponiendo aproximadamente el 20% del total de generación de energía eléctrica.

La importancia de la nuclear

Según los Resultados nucleares de 2025 y perspectivas de futuro, donde se resume la producción y operación de las centrales nucleares españolas, "durante el año 2025 la energía eléctrica neta producida por el parque nuclear español fue de 51.846,16 GWh, lo que representa el 19,05% de la generación eléctrica neta del país, con tan solo el 5,21% del total de la capacidad neta instalada". De hecho, Foro Nuclear incide también en que "la tecnología nuclear lleva trece años consecutivos produciendo en torno al 20% de la electricidad consumida en España".

Al respecto, la organización destaca que la nuclear "es la primera fuente en términos de horas equivalentes de producción a plena potencia, con un total de 7.284 horas, lo que supone el 83,15% de las horas del año". En este sentido, informa de que el año pasado "la producción nuclear supuso el 25,56% de la electricidad libre de emisiones, por lo que se trata de una fuente esencial en la transición energética y en la reducción de las emisiones contaminantes".

Así las cosas, Foro Nuclear incluye también en su informe un desglose de las principales fuentes de energía que abastecieron nuestro sistema eléctrico durante el año 2025. De este modo, se detalla que la generación no renovable –donde se contabiliza la nuclear, los ciclos combinados, la cogeneración, el fuel y el gas, el carbón y residuos no renovables– representó el 44,53% del total de la producción, con 121.212 GWh. De hecho, según Foro Nuclear, "el parque nuclear fue la segunda fuente de generación tras la energía eólica, con el 19,05% del total, aproximadamente un punto porcentual menos que en el ejercicio 2024".

Foro Nuclear

Con todo, en su informe Foro Nuclear también detalla cuál es la situación actual de la energía nuclear en el mundo y constata el cambio radical que se ha experimentado al respecto. Según los datos difundidos por la organización, a finales de 2025 "había en el mundo 413 reactores en operación en 31 países", mientras que "otros 70 nuevos reactores se encontraban en construcción en 15 naciones".

Al respecto, Foro Nuclear explica que "durante 2025 se inició la construcción de siete reactores en China y Rusia y se conectaron a la red tres unidades en China, India y Rusia". Del mismo modo, "a ello se sumó la apuesta de muchos países por la construcción de nuevos reactores, incluidos los modulares pequeños (SMR) y la continuidad a largo plazo de los existentes".

En este sentido, el informe subraya que "el interés político y financiero también experimentó un giro significativo" y destaca que "el Banco Mundial levantó su prohibición histórica y anunció que volverá a financiar proyectos nucleares, a la vez que 38 países han respaldado el compromiso de triplicar la capacidad nuclear para 2050". De hecho, la organización incide en que "los informes internacionales coinciden en que la contribución de la energía nuclear crecerá de forma sustancial".

Así las cosas, Foro Nuclear también recuerda que "la Comisión Europea ha descrito el cierre anticipado de las centrales nucleares como un "error estratégico", subrayando que la energía nuclear constituye un elemento "crucial" para el futuro económico de la Unión Europea". Además, proporciona una comparación del número de reactores que tiene cada país, donde destaca especialmente Francia, con 57 reactores operativos.

Foro Nuclear

Al respecto, Foro Nuclear enfatiza que "la presidencia de la Comisión ha remarcado la importancia de preservar activos energéticos seguros y de bajas emisiones, como las plantas nucleares en operación, por su papel en la estabilidad del sistema eléctrico, la competitividad industrial y la autonomía estratégica del bloque". Es más: Foro Nuclear concluye que, en este escenario, "la energía nuclear se consolida como una tecnología estratégica para una transición resiliente y económicamente sostenible".