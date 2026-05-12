Las cinco decisiones clave que diferencian a las empresas de éxito

La capacidad de tomar buenas decisiones con el capital de una empresa ha marcado la diferencia entre las compañías que han logrado crear valor durante décadas y aquellas que se han quedado estancadas. Reinvertir beneficios, reducir deuda, acometer adquisiciones o recomprar acciones son algunas de las decisiones que han definido la trayectoria de grandes grupos empresariales tanto en España como en el resto del mundo.

En este sentido, el Head of Sales de Amiral Gestion para Iberia, Pablo Martínez Bernal, ha asegurado en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio que la capacidad de "asignar capital" ha sido el elemento común de algunos de los equipos directivos más exitosos de la Península Ibérica. El directivo de Amiral Gestion ha presentado junto a Luis Fernando Quintero el libro Los outsiders ibéricos, una obra coordinada junto a Christian Freixout e inspirada en The Outsiders, de William Thorndike.

Durante la entrevista, Martínez Bernal ha detallado cómo libro analiza ocho compañías ibéricas que entre 2008 y 2018 han destacado por su creación de valor bursátil y por las decisiones tomadas por sus equipos directivos. Entre ellas figuran Inditex, CIE Automotive, Vidrala, Viscofan, Miquel y Costas, Lingotes Especiales, Corticeira Amorim y Barón de Ley.

Cinco decisiones clave de una empresa

A lo largo de la conversación, el coautor del libro ha detallado cuáles han sido las cinco grandes alternativas que tiene una compañía a la hora de utilizar el capital que genera: reinvertir en crecimiento orgánico, realizar adquisiciones, repartir dividendos, reducir deuda o recomprar acciones. En este sentido, Martínez Bernal ha puesto como ejemplo a Inditex para ilustrar la importancia del crecimiento orgánico.

Según ha explicado, Zara ha sido "100% crecimiento orgánico" y ha construido su ventaja competitiva gracias a decisiones estratégicas vinculadas al modelo de fast fashion y a la logística. "El cliente medio de Zara iba 16 veces al año y el de la competencia iba seis", ha recordado durante la entrevista.

En el caso de CIE Automotive, el autor ha destacado la estrategia de adquisiciones de la compañía. Según ha explicado, la empresa ha comprado "más de 70 compañías" y ha logrado integrarlas manteniendo sus estándares operativos y financieros. También ha defendido que el endeudamiento no ha sido negativo per se, sino que depende del uso que se haga de él. "La holgura financiera y la solvencia son un activo indispensable", ha explicado.

No obstante, uno de los aspectos más extensos de la entrevista ha girado en torno al reparto de dividendos. Concretamente, ha sostenido que muchas compañías que reparten altos dividendos "no crean valor a largo plazo para los accionistas". "Berkshire Hathaway nunca ha repartido dividendos y probablemente el accionista esté encantado", ha señalado. Además, el autor ha advertido de que fijarse únicamente en la rentabilidad por dividendo puede llevar a tomar malas decisiones de inversión. En ese sentido, ha defendido las recompras de acciones como una herramienta más eficiente en determinados contextos.

Durante la conversación, también ha citado el caso de Barón de Ley, cuyo capítulo ha escrito él mismo en el libro. El autor ha recordado la figura de Eduardo Santos Ruiz, al que ha definido como "el mayor recomprador de acciones propias de la historia del mercado español bursátil". Según ha relatado, Santos Ruiz logró transformar una empresa vinculada al sector del vino aplicando "disciplina financiera" y una estrategia continuada de recompra de acciones hasta culminar una opa de exclusión.

Warren Buffett y Charlie Munger

Con todo, la entrevista también ha abordado las enseñanzas de Warren Buffett y Charlie Munger, dos referencias constantes en la obra. Al respecto, Martínez Bernal ha explicado que Munger influyó decisivamente en Buffett al convencerle de abandonar negocios mediocres y centrarse en compañías de alta calidad. "Paga un poquito más por negocios excelentes y extraordinarios", ha resumido sobre la filosofía de Munger.

El autor ha defendido además que muchas de las ideas presentes en el libro son aplicables no solo a grandes empresas, sino también a pequeños negocios y autónomos. Del mismo modo, ha insistido en la importancia de los "modelos mentales" y de evitar errores antes que buscar fórmulas perfectas.