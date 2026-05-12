Lo que dijeron los socialistas sobre Almaraz a los eurodiputados sorprendidos por el cierre

La semana pasada, la Comisión de Peticiones de la UE aprobó un informe sobre la central nuclear de Almaraz elaborado tras la visita a España, el pasado mes de febrero, de un grupo de eurodiputados para interesarse sobre los planes de cierre y sus consecuencias.

El documento recoge la información recabada por el grupo, las preguntas planteadas y un conjunto de recomendaciones al Gobierno de España que incluyen, entre otras, revisar el plan de cierre avisando de que apagar la planta "socavaría la estabilidad del sistema eléctrico", con mención al apagón del pasado 28 de abril.

El grupo de diez eurodiputados habló con políticos, entre ellos la presidenta extremeña, María Guardiola, y representantes de todos los partidos, así como con alcaldes, trabajadores de la central y la propia dirección de Almaraz, que les explicó, entre otras cosas, la práctica imposibilidad de que la central reabra si se llega a acometer el cierre.

Entre las personas a las que vieron los eurodiputados estuvieron miembros del PSOE, entre ellos el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en Extremadura. Ambos tuvieron la misión de responder a la petición de explicaciones de algunos de los eurodiputados sobre la postura "difícil de entender" del Gobierno español, en palabras del eurodiputado holandés Sebastian Kruis.

Morales, que desde su cargo ha venido defendiendo sin fisuras la continuidad de la central frente a la postura del PSOE en Madrid, afirmó en sintonía con el resto de políticos que "es esencial" que Almaraz siga operando y recalcó su "importancia industrial estratégica". Añadió que el Gobierno español no le había dado a él "ninguna razón objetiva" para justificar el cierre de la planta y que tampoco había dado explicaciones claras a las autoridades locales sobre el cierre, a pesar de las "repetidas peticiones de aclaraciones, incluso a pesar de que el gobierno central pertenece al mismo partido" que el presidente de la Diputación. Al respecto, pidió "responsabilidad institucional" y que el asunto quede al margen de "confrontaciones políticas entre administraciones".

Visita de eurodiputados europeos a Almaraz el pasado mes de febrero.

Morales, según lo recogido en el informe, subrayó la unidad entre PP y PSOE en este asunto en la región, "sin reservas", y cómo los alcaldes "apoyan fuertemente la continuidad de la central". Además, lamentó que la delegación europea no fuera a reunirse con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica: cabe recordar que el Ejecutivo decidió que fuera el delegado del Gobierno quien lo representara y la delegación lo rechazó.

Mientras, a preguntas de eurodiputados que "no entendían la posición del Gobierno en este asunto" y pedían "una justificación clara y objetiva de una decisión con implicaciones sociales y económicas tan importantes", el socialista Sánchez Cotrina alegó que no se trataba de un "debate ideológico" y que la prioridad debe ser "garantizar las oportunidades, el empleo y la estabilidad" de los pueblos de la zona. Mencionó los impuestos, caballo de batalla de las empresas propietarias, y señaló que no son "un castigo sino una contribución al país y a sus ciudadanos". Sobre la posición del PSOE extremeño, afirmó que han mostrado un respaldo "continuado" a las preocupaciones de los habitantes de la zona y señaló que las decisiones sobre política energética "deben ir acompañadas de justicia fiscal y responsabilidad corporativa", rechazando las bajadas de impuestos que reclaman las eléctricas.

Los eurodiputados insistieron en sus preguntas sobre la postura del PSOE a nivel nacional y el conservador griego Fredis Beleris le interrogó sobre cómo iba a convencer a su propio partido, el PSOE, de que cerrar Almaraz es una "decisión equivocada". Mientras, Kruis comparó la política energética de Sánchez con el Titanic, "con todo el mundo abandonado a su suerte", lamentando que la ausencia de una estrategia clara "crea incertidumbre en trabajadores, autoridades locales e inversores".

El líder del PSOE extremeño alegó que la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho "de forma reiterada" que la prórroga se producirá si se cumplen tres condiciones: que no tenga un coste para los ciudadanos, que la seguridad nuclear esté garantizada y que garantice la seguridad de suministro. También, cuando lo mencionó el líder del PP extremeño, tuvo que justificar la posición del PSOE en el Congreso en la última votación sobre la prórroga nuclear, alegando que la propuesta limitaba el papel del Consejo de Seguridad Nuclear.

Mientras, el eurodiputado socialista de la delegación, Nacho Sánchez Amor, apuntó, según lo recogido por el informe, que el Gobierno de Sánchez "no ha tomado aún ninguna decisión definitiva" y manifestó que esperaba que la petición de prórroga fuera aprobada.

Las recomendaciones europeas

El informe contiene catorce recomendaciones que suponen una enmienda a la política energética del Gobierno. Los eurodiputados instan al Gobierno a "suspender de inmediato cualquier medida administrativa o preparatoria dirigida al cierre de Almaraz" e insta al Ejecutivo a "reconsiderar su política de abandono de la energía nuclear" que ven impulsada por motivos ideológicos.

Los eurodiputados piden unas políticas de transición energética "equilibradas" y "técnicamente justificadas" y mencionan el apagón del 28 de abril: expresan su "seria preocupación" por el evento, critican la falta de transparencia y mencionan el papel que pudo tener la falta de energía síncrona, "incluida la energía nuclear". Reclaman, entre otras cosas, una evaluación integral e independiente del apagón que incluya el análisis del papel del mix.

Sobre Almaraz y la seguridad energética, avisa de que el cierre "socavaría la estabilidad del sistema eléctrico" y aumentaría la dependencia del gas. Insta a que la prórroga alcance "al menos hasta 2040" e incluso pide "evaluar la viabilidad de nuevas ampliaciones" mencionando cómo hay reactores comparables operando más allá de los 60 años.

Los eurodiputados también mencionan las graves consecuencias para la zona, revisar los impuestos y reclama al Gobierno "una evaluación de impacto transparente y basada en pruebas".