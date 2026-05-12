Los españoles huyen de la sanidad pública: los seguros privados se disparan casi un 50%

La penetración de los servicios privados de aseguramiento sanitario no para de incrementarse, hasta el punto de que los últimos registros arrojan un incremento del 47% en el número de personas con este tipo de cobertura, de acuerdo con los datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado ofrecidos por la Fundación IDIS.

Si comparamos la cifra de afiliados de 2015 con la de 2025, encontramos que el total nacional ha subido un 47%, si bien este porcentaje alcanza cotas aún mayores en territorios como Cantabria, donde la cobertura de la sanidad privada se disparó un 149% durante un periodo de gobierno que coincidió en gran medida con gobiernos de Miguel Ángel Revilla.

La subida también ha sido intensa en Navarra, donde se ha producido un repunte del 106%, o la Comunidad Valenciana, con un incremento del 64%. También se dan tasas muy notables en Asturias –+56%–, Castilla-La Mancha –+55%– o Canarias –+51%–, confirmando que el fenómeno es generalizado.

Comunidad por comunidad, Navarra es el territorio donde un menor porcentaje de ciudadanos tiene este tipo de cobertura contratada, con un 12%, si bien este porcentaje ha crecido con fuerza, puesto que el número de asegurados ha pasado de 40.079 en 2015 a 82.561 en 2025, mientras que el volumen de primas suscritas ha pasado de 29 a 91 millones durante el mismo periodo.

Madrid y Cataluña, a la cabeza de la cobertura privada

Madrid sigue liderando la tabla, con una penetración del 37%, mientras que Cataluña figura en segunda posición, con un 31%, y Baleares completa el podio, con un 30%. En estos territorios, la subida desde 2015 ha sido más tímida –del 33%, 27% y 26%, respectivamente–, pero su punto de partida era más alto.

En la zona media de la tabla figuran Aragón –21%–, Andalucía –21%–, Canarias –21%–, Comunidad Valenciana –21%–, País Vasco –20%– o Castilla y León –20%–, seguidos de Asturias –19%–, La Rioja –18%–, Castilla-La Mancha –18%– o Galicia –17%–. Además del 12% de Navarra, los datos más bajos son el 16% de Extremadura, el 14% de Cantabria y el 13% de Murcia – si bien los crecimientos observados en Cantabria y Navarra son el primero y segundo más intenso de todo el mapa autonómico.

El tiempo medio de espera para la primera consulta con un especialista alcanza ya los 102 días de media en la sanidad pública, llegando a 162 días en Canarias, 152 en Navarra o 138 en Aragón, frente a 68 días en Madrid o 32 en La Rioja. Las importantes demoras que se dan en el sistema público están empujando al alza las primas de seguros privados, a pesar de que dicho producto ha sido gravado con una importante subida de impuestos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aunque la Fundación IDIS no ha actualizado sus cálculos desde 2023, dicha organización calcula que los seguros privados de salud han proporcionado ahorros al Estado de hasta 6.701 millones de euros en 2023, al reducir la congestión en la red pública, recortar la presión sobre las urgencias y las consultas de especialistas, etc. Sin embargo, el tratamiento fiscal de estos seguros dista mucho de ser ventajoso y, peor aún, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado reiteradamente en contra de la sanidad privada.