Nuevo golpe a la hostelería: cuenta atrás para la desaparición de las monodosis de mermelada, azúcar y kétchup

Los clásicos sobres de kétchup, las pequeñas tarrinas de mantequilla y mermelada del desayuno o las cápsulas de leche para el café (no tan comunes en España) tienen los días contados en la hostelería europea. Los bares y restaurantes españoles disponen de apenas tres meses para adaptarse a una nueva normativa comunitaria que obliga a reducir el uso de envases de plástico de un solo uso.

El cambio llega de la mano del Reglamento 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado el pasado 19 de diciembre de 2024 y que entrará en vigor el próximo 12 de agosto. El objetivo es recortar la cantidad de residuos generados por los envases y las consecuencias, nuevamente, son para los bares y restaurantes, que tendrán que reorganizarse al ritmo que marca Bruselas.

De hecho, la medida afecta de lleno a miles de establecimientos hosteleros, cadenas de comida rápida y todo tipo de locales que tendrán que sustituir muchos de los actuales formatos monodosis por dispensadores a granel, tarros de vidrio, sobres de papel o envases compostables.

Qué productos desaparecen

Ante las dudas generadas en el sector, la patronal Hostelería de España ha lanzado una campaña informativa para explicar cómo deberá aplicarse la nueva regulación.

La norma prohíbe los envases monodosis de plástico utilizados habitualmente para azúcar, sal, especias, kétchup, mayonesa, aliños, miel, mermelada, mantequilla o leche para el café. Es decir, buena parte de esos pequeños recipientes que acompañan desayunos, menús y comidas rápidas.

Sin embargo, no todo desaparece. El Reglamento sí permite los sobres de papel y también los envases de plástico compostable certificado, aunque estos últimos solo podrán seguir utilizándose hasta 2030.

A partir de agosto, muchos establecimientos tendrán que recurrir a dispensadores rellenables o recipientes reutilizables, algo que obligará además a reforzar los protocolos de higiene y manipulación de alimentos.

Las excepciones previstas por Bruselas

La regulación incluye algunas salvedades. Por ejemplo, quedan fuera de la prohibición los envases que acompañan a comidas para llevar destinadas al consumo inmediato y que no requieren preparación adicional.

También se contemplan excepciones para hospitales, clínicas o residencias con asistencia médica, donde los envases individuales pueden resultar necesarios por motivos sanitarios o de seguridad.

Además, la normativa europea amplía las restricciones a otros sectores y limita también determinados envases utilizados para frutas y hortalizas frescas preenvasadas de menos de 1,5 kilos, tanto en supermercados como en establecimientos hosteleros.

Sin multas… por ahora

Aunque el Reglamento ya tiene fecha de entrada en vigor, todavía no existe un régimen sancionador concreto para quienes incumplan las nuevas obligaciones.

La propia norma concede a los Estados miembros hasta el 12 de febrero de 2027 para desarrollar las sanciones correspondientes, por lo que, de momento, el sector se mueve más por la necesidad de adaptación que por el miedo a las multas.

El Reglamento marca también otro horizonte para las empresas: a partir del 1 de enero de 2030, todos los envases comercializados en la UE deberán ser reciclables. Un cambio que obligará a fabricantes, distribuidores y hosteleros a transformar buena parte de sus sistemas actuales.