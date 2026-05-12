¿Puede el nuevo presidente de la FED hundir el bolsillo de los europeos?

El próximo viernes, 15 de mayo, día de San Isidro, mientras Madrid se viste de gala y Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián hacen el paseíllo en las Ventas, al otro lado del charco, en EEUU, Kevin Warsh se prepara para asumir la presidencia de la Reserva Federal. Un cargo que toma en uno de los momentos más sensibles para un cambio de Gobierno de los últimos años, ya que tenemos una inflación creciente, un conflicto bélico que está condicionando los precios de los productos energéticos, una economía norteamericana extraordinariamente endeudada, y un Gobierno que no quiere ni oír hablar de subidas de tipos de interés.

Más bien al contrario, lo que quiere Donald Trump son agresivas bajadas de tipos. Quiere por un lado estimular la economía y por otro reducirse los costes de financiación de la abultada deuda que tiene, entre el 120% y el 140% del PIB, según algunos analistas.

El problema que tenemos es que la liquidez está alentando un rally alcista en los resultados empresariales. Tanto la IA como Donald Trump empujan a mantener o bajar tipos. Sin embargo, el petróleo y los múltiplos en la bolsa invitan a subirlos.

Con todo, la llegada de Kevin Warsh, elegido a dedo por Donald Trump, ha hecho que tanto Bank of America como Barclays hayan cambiado su previsión y ahora creen que no habrá cambios en 2026, dejando las posibles rebajas de tipos para 2027. ¿Qué es lo que el mercado necesita?