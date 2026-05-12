Guerra por el apagón: Red Eléctrica exige el archivo del expediente y ataca a la CNMC

Red Eléctrica acaba de emitir un comunicado donde ataca frontalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la que dice que "tiene un conflicto de interés" que compromete su "objetividad e imparcialidad", en respuesta al expediente que inició la CNMC contra Red Eléctrica por el apagón del 28 de abril de 2025, al tiempo que solicita la archivación del expediente.

Esto dice el comunicado de Red Eléctrica:

"Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, presentó ayer sus alegaciones al expediente sancionador incoado por la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y comunicado el pasado 17 de abril. En dichas alegaciones Red Eléctrica defiende y demuestra la plena adecuación de su actuación a la normativa vigente y que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida, adjuntando todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento, lo que, a juicio de la compañía, debe conducir al inmediato archivo del expediente", comienza diciendo el comunicado de Red Eléctrica.

Red Eléctrica no asume ninguna culpa

"Todo ello pese a la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación, lo que coloca a Red Eléctrica en una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia. Esta falta de precisión es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador, al que Red Eléctrica ha aportado, a petición del propio regulador, más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador contra el Operador del sistema. Documentación que, sin embargo y sorprendentemente, no se incorpora en el expediente sancionador", prosigue el comunicado.

"Por último, Red Eléctrica pone de manifiesto, en sus alegaciones, la situación de conflicto de interés públicamente conocida de la CNMC, lo que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad", así concluye.

Acusa de conflicto de interés a la CNMC

Fue hace menos de un mes cuando la CNMC abrió un expediente sancionador contra Red Eléctrica por una infracción "muy grave" en el marco de la investigación de las causas del apagón del 28 de abril del 2025, siendo una investigación que aún sigue abierta.