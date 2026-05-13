Un accionista pide la cabeza de Beatriz Corredor, que insiste en que no se irá

Redeia, matriz de Red Eléctrica, ha celebrado este miércoles, de forma telemática, su Junta General de Accionistas en la que se ha aprobado un dividendo complementario de 0,6 euros por acción y se han aprobado los nombramientos como consejeros de Marta María de la Cuesta González, Santiago Hurtado Iglesias y del expresidente de Enresa José Luis Navarro, en representación de la SEPI.

El apagón ha sido el asunto protagonista del acto y en su presentación, Beatriz Corredor ha insistido en la versión a la que se aferran para rechazar responsabilidad alguna de la compañía encargada de la seguridad de la red. Amparándose en los informes "técnicos oficiales", la socialista ha dicho que "no hubo ningún incumplimiento de ninguna normativa que pudiera arrogarse al operador del sistema. Por tanto, el operador no incumplió ninguna normativa técnica y, por tanto, no se le puede imputar ninguna causa".

"Si todos los agentes del sector que en ese momento tenían que cumplir con obligaciones técnicas, lo hubieran hecho, el incidente del 28 de abril de 2025 no se hubiera producido", ha afirmado Corredor volviendo a señalar a las eléctricas en el marco de la larga disputa que mantiene con las empresas y que ahora se acaba de ampliar a la CNMC, tras un comunicado contra el expediente que le impuso por el apagón en el que acusa al organismo de "falta de imparcialidad".

Corredor ha afirmado que la operación reforzada desde el día siguiente al apagón, con la programación de más energía firme, no es una "evidencia" de que el 28 de abril se programó poca generación síncrona como "deslizan" las eléctricas. A su juicio, es "la evidencia de que se produjeron múltiples fenómenos de naturaleza no predecible".

Durante el turno de preguntas, varios accionistas le han preguntado por el papel de Red Eléctrica en el apagón recordando desde "los avisos previos" a la "confusión" creada en estos meses. Uno de ellos incluso le ha pedido que "cese en todos sus cargos": "No puede seguir". Corredor ha respondido diciendo que se siente "plenamente legitimada" para continuar al frente de Redeia, algo que ha calificado como "un honor", recordando que fue ratificada en su puesto hace un año.

Al ser interpelada sobre las responsabilidades de Red Eléctrica en el apagón, Corredor ha insistido en que "el sistema eléctrico no es solo el operador del sistema, sino que está formado por muchísimos agentes que intervienen e influyen, todos ellos sometidos a una normativa estricta".

"Un coste de seguridad"

"Y la paradoja es que los mismos que incumplieron sus deberes normativos son los que ahora perciben los ingresos de esta llamada operación reforzada", ha dicho la socialista, estimando en 711 millones de euros hasta abril (otros estudios calculan que el coste es en realidad el doble). "Suponen unos cuatro céntimos al día para un usuario. No voy a entrar a valorar si es mucho o no. Entiendo que para algunos usuarios puede ser un sobrecoste importante, pero es un coste de seguridad", ha alegado, recalcando que se prolongará hasta que "haya una mayor certeza de que todos los agentes cumplen con la norma que les es vinculante".

Corredor también ha aludido al expediente de la CNMC y la encendida respuesta de Red Eléctrica al pedir su archivo: la socialista ha lamentado "la incomprensible indeterminación" de los hechos imputados por el regulador, teniendo en cuenta el "exhaustivo" expediente informativo tramitado ya por la CNMC con carácter previo, considerando así que las alegaciones y "pruebas rotundas" aportadas deberían "conducir al archivo del expediente". Mientras, el consejero delegado de Redeia, Roberto García-Merino, ha añadido que el grupo "ejercerá cuantas acciones sean necesarias para proceder a su defensa".