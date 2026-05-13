El 60% de las horas trabajadas en España podrían automatizarse gracias a la IA

Vivimos una era de grandes cambios en la que el desarrollo tecnológico cobra un protagonismo central. Así, la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos productivos podría modificar profundamente nuestros mercados de trabajo, puesto que se convertirá en una herramienta que un gran número de trabajadores tendrán que saber utilizar.

Su aplicación en las empresas puede aumentar la productividad, agilizar los procesos productivos y reducir parte de las tareas repetitivas, además de facilitar determinadas funciones a millones de trabajadores. Sin embargo, su implantación plantea desafíos para parte del mercado laboral, especialmente en aquellos sectores donde algunas funciones podrían automatizarse.

Así las cosas, una de las principales preocupaciones para los analistas se encuentra en el impacto que esta tecnología tendrá sobre el empleo. Lo cierto es que, aunque la inteligencia artificial impulsará la aparición de nuevas ocupaciones y perfiles especializados, su avance supondrá cambios relevantes en la estructura del mercado laboral y la sustitución de determinados puestos de trabajo.

Al respecto, un reciente informe elaborado por McKinsey Global Institute detalla hasta qué punto las labores que actualmente desarrollan muchos trabajadores podrían terminar automatizándose. En el caso de España, la consultora considera que el 59% de las horas de trabajo podrían automatizarse. No obstante, el informe subraya también que la mayor parte de los trabajos no se destruirán, sino que se transformarán, siendo demandadas cada vez en mayor medida las habilidades tecnológicas y de uso de la IA.

Impacto de la IA en España

En su informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral en España, la consultora destaca que "el potencial de automatización tecnológica de España es del 59%, en línea con la media europea". De ese porcentaje, un 44% corresponde a tareas que podrían asumir "agentes" –software diseñado para ejecutar funciones cognitivas– y un 15% a robots orientados a tareas físicas.

En este sentido, McKinsey explica que "desde 2023, la demanda empresarial de profesionales con conocimientos de IA se ha cuadruplicado, mientras que la demanda de habilidades técnicas en IA prácticamente se ha duplicado, en consonancia con la tendencia general". De este modo, la consultora explica que el año pasado hubo 4,4 veces más personas en empleos que requieren eficiencia en IA que en el año 2023.

McKinsey

Además, se explica que el 85% de las habilidades humanas actuales en España seguirán siendo necesarias en el nuevo entorno laboral. Precisamente por este motivo, según la consultora, aproximadamente el 75% de las competencias demandadas por las empresas se aplican en entornos híbridos, donde la inteligencia artificial complementa, pero no sustituye, el trabajo que desempeñan las personas.

Por otra parte, el informe también detalla que "los 167.000 millones de dólares que se estima que podrían generarse para 2030 se distribuyen ampliamente entre los distintos sectores, siendo el comercio minorista, la industria manufacturera y los servicios públicos los que más contribuyen". Por tanto, la consultora considera que, en buena medida, la irrupción de la IA en los procesos productivos supone más bien una oportunidad que habrá que saber aprovechar.

Transformación de Europa

En cualquier caso, el impacto económico que producirá la IA sobre la economía española se enmarca en un contexto de transformación a nivel europeo impulsado por esta tecnología. En este sentido, el informe subraya que "en Europa, el trabajo implicará cada vez más la colaboración entre personas, agentes y robots". Concretamente, "en diez países, el 58 % de las horas de trabajo actuales podrían automatizarse teóricamente con las tecnologías existentes, una proporción similar a la de Estados Unidos, aunque influenciada por la particular combinación de industrias de Europa".

Del mismo modo, según McKinsey, en Europa "la automatización podría generar hasta 1,9 billones de dólares en valor económico para 2030, pero la cantidad que se materialice dependerá del ritmo de adopción". Al respecto, se explica que "en un escenario gradual, se capturaría un valor significativamente menor", considerando que "factores como los costos, la regulación y la preparación organizacional determinarán la adopción".

No obstante, la consultora insiste en que "la mayoría de las habilidades humanas perdurarán, aunque se apliquen de forma diferente". De hecho, según McKinsey, "tres cuartas partes de las habilidades que buscan los empleadores europeos hoy en día, incluyendo la resolución de problemas, la redacción y la investigación, se utilizan tanto en trabajos automatizables como en los que no lo son". Precisamente, el informe subraya que, por este motivo, "esta superposición implica que es más probable que se apliquen en colaboración con la IA que que sean reemplazadas por ella, al menos a corto plazo".