El asalto de Hacienda a los propietarios que no cobran el alquiler por tener inquiokupas

A la escasez de suelo disponible, la maraña de regulaciones y exigencias burocráticas, que lastran la construcción de nueva vivienda, se suman además los desincentivos que encuentran los propietarios de inmuebles para poner sus viviendas en el mercado del alquiler. De este modo, no sólo los precios de la vivienda en venta se disparan, sino que las rentas del alquiler también experimentan una tendencia al alza que, por el momento, no parece haber llegado a su fin.

En el caso del mercado del alquiler, los propietarios encuentran principalmente dos obstáculos: por un lado, el Gobierno se ha afanado por limitar la proporción en la que los caseros puedan actualizar cada año las rentas del alquiler; por otro, la inseguridad jurídica que sufren frente a la okupación y la inquiokupación. De hecho, este desamparo llega al punto de que los propietarios de vivienda están obligados a declarar estas rentas aunque no las hayan cobrado.

Reclamaciones ante Hacienda

Una resolución dictada el pasado mes de junio por el TEAC estableció que los propietarios deben declarar en la declaración del IRPF las rentas del alquiler aunque no las hayan cobrado. Según el tribunal, el criterio aplicable no depende del cobro efectivo, sino del derecho a percibir las rentas.

No obstante, tal y como explicaron desde la Asval en declaraciones a Libertad Digital, aunque la norma fiscal exige tributar por los alquileres no percibidos, es cierto que "permite que, transcurridos 6 meses desde la reclamación formal de la deuda, los saldos no cobrados puedan incluirse como deducción en el IRPF". Precisamente, fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital confirman que, en la anterior campaña de la renta, correspondiente al ejercicio de 2024, un total de 34.617 contribuyentes declararon saldos de dudoso cobro derivados de alquileres impagados por sus inquilinos.

Al respecto, fuentes de la Agencia Tributaria explican que "son los contribuyentes que en Renta 24 incluyeron alguna cantidad en la casilla del modelo de Renta 116, saldos de dudoso cobro, como gasto deducible para calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario derivado principalmente del alquiler de bienes inmuebles rústicos y urbanos".

Deducción por saldo dudoso de cobro

En la actual campaña de la renta, los propietarios también podrán reclamar a Hacienda el cobro del IRPF correspondiente a unas rentas del alquiler no obtenidas. Concretamente, según se detalla en el Manual práctico de Renta 2025, dentro del apartado dedicado a los gastos deducibles relacionados con los rendimientos del capital inmobiliario se incluyen los denominados "saldos de dudoso cobro".

En este sentido, la Agencia Tributaria explica que "son deducibles en 2025 los saldos de dudoso cobro, siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada". De este modo, se entiende por "suficientemente justificada tal circunstancia" cuando el deudor se halle en situación de concurso, además "cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito".