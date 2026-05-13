El sector textil sufre su peor crisis: pierde 30.000 tiendas en España

El sector de la industria textil en España atraviesa el que probablemente sea su peor momento en las últimas dos décadas. Así se desprende de un reciente informe de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), una de las organizaciones más representativas del sector de la moda y el retail en España, donde muestra las cifras del comercio textil en nuestro país desde el año 2006 hasta la actualidad.

Hay varias cosas que llaman especialmente la atención en este informe, entre ellas que el número de tiendas de ropa se ha reducido en casi 30.000 locales entre 2006 y 2025, con una caída especialmente acusada a partir de 2019 (coincidiendo con la pandemia de Covid). En el siguiente gráfico se puede ver esta evolución:

Como se puede ver en el gráfico, si en el año 2006 había un total de 73.160 puntos de venta, en 2025 esta cifra se redujo hasta los 43.452 locales, unas 29.708 tiendas menos, un hundimiento del 40,6% en 19 años. Sin embargo, cabe destacar que entre el año 2019 y el 2025 se han perdido 18.439 tiendas, una caída del 29,8% en seis años.

Esto conlleva, a su vez, una reducción del número de trabajadores que este sector emplea, como se ve en el gráfico siguiente:

Entre 2007 y 2025 las tiendas dedicadas al sector textil han perdido un total de 65.551 trabajadores, pasando de 233.765 empleados en 2007 a 168.214 en 2025, produciéndose una caída del 28% en estos 18 años. Al igual que ocurría con el número de tiendas, también desde la pandemia se observa una reducción drástica en el número de empleados en establecimientos textiles, pasando de 199.112 trabajadores en 2019 a 168.214 en 2025, una reducción del 15,5% en sólo seis años.

La facturación del comercio textil en España también se ha visto fuertemente reducida desde el 2019, cortando así la buena tendencia que se venía produciendo desde el año 2013. Estos datos están expresados en euros corrientes (no tiene en cuenta la inflación):

Tal y como se observa, entre 2019 y 2025 se produce una pérdida en la facturación de 6.971 millones de euros, pasando de 18.078 millones de euros de facturación en 2019 a 11.107 millones de euros en 2025 (una caída del 38,5% en sólo seis años).

Esto se debe, entre otras cosas, a que el gasto anual por familia en ropa y textil se ha reducido primero a raíz de la crisis de 2008 y, una década después, por la pandemia del Covid, como ilustra el siguiente gráfico:

Entre 2007 y 2008 el gasto cayó de 1.853 euros por familia a 1.348 euros. Posteriormente volvió a hundirse entre 2019 y 2020, pasando de 1.256 euros a 903 euros, todo en términos corrientes. Esto hace que la caída real sea aún mayor debido a la alta inflación de los últimos años.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el sector. Si bien el volumen de negocio del comercio electrónico ha crecido de forma notable en los últimos años tras la pandemia (pasando de 10.969 millones de euros en el primer trimestre de 2019 a 28.346 millones de euros en el segundo trimestre de 2025), también ha aumentado el peso de las prendas de vestir dentro de ese volumen total, que ha pasado del 5,3% en 2019 al 6,2% en 2025.

De esta forma, aunque el sector textil en conjunto está perdiendo fuerza en España (con una considerable pérdida de facturación y de tiendas físicas), no ocurre lo mismo con las ventas a través de internet, que cada vez representan un mayor peso sobre el total de facturación de este negocio.