El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) bajó un 4,3% interanual en marzo, moderando en más de 10 puntos su caída del mes anterior (-14,9%), según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de marzo, la producción del sector de la construcción encadena tres meses consecutivos de retrocesos interanuales. La disminución de la producción en el sector en el tercer mes del año fue consecuencia exclusivamente de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 37,5% interanual.

Por contra, la producción en el sector de ingeniería civil aumentó un 19,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, mientras que la de actividades de construcción especializada avanzó un 3,6% interanual.

Esta estadística, de nombre IPCO, sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE.

En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un descenso del 5,8% en el mes de marzo respecto a igual mes de 2025, frente al retroceso del 11,1% registrado en febrero.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), la producción de la construcción, eliminando los efectos estacionales y de calendario, subió un 1,9%, más del doble que el mes anterior y su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre. De las tres divisiones analizadas, construcción de edificios registró la única tasa negativa (-1,3%), mientras que la actividad de ingeniería civil experimentó el mayor incremento, del 33,6%.

El indicador IPCO tiene como objetivo medir la evolución mensual de la actividad de las empresas que forman parte del sector de la construcción en España, a partir de su valor añadido. El IPCO se adapta a los requerimientos europeos, por lo que se trata de un indicador homologado y comparable en el ámbito de la Unión Europea.

Estadística ha explicado que la cifra de negocios de una empresa está compuesta por dos elementos: la producción y el precio unitario o coste de ésta. Por tanto, considera que la forma más precisa de estimar la producción es eliminando el efecto de los precios de la cifra de negocios, mediante la deflactación de la misma.

Con el fin de limitar en la medida de lo posible la carga a las empresas informantes, el IPCO solicita a las empresas información sobre su cifra de negocios exclusivamente, en lugar de pedir sus ventas y otros componentes del negocio para llegar a calcular la cifra de negocios. De esta forma, el método es similar al utilizado para la producción en el sector servicios.

En este sentido, hay que recordar que en el primer trimestre de 2026, el PIB creció un 0,6%, pero el consumo, la inversión y la construcción se frenan con fuerza.