Llenar el depósito cuesta hasta 93 euros: consulta aquí las provincias más caras

El precio de los carburantes mantiene este miércoles una tendencia de estabilidad con ligeros movimientos al alza en algunos combustibles, especialmente en la gasolina Sin Plomo 95 y la Sin Plomo 98. Según los datos medios registrados en Península y Baleares a las 9:36 horas de este 13 de mayo de 2026, el litro de gasolina 95 se sitúa en 1,549 euros, mientras que el diésel A permanece en 1,696 euros por litro.

La referencia diaria confirma que los precios siguen lejos de los máximos históricos cuando comenzó la guerra de Irán, aunque llenar el depósito continúa suponiendo un importante gasto para millones de conductores españoles.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy en España

Estos son los precios medios nacionales registrados este 13 de mayo en Península y Baleares:

Sin Plomo 95: 1,549 euros/l

Sin Plomo 98: 1,720 euros/l

Gasóleo A: 1,696 euros/l

Gasóleo A+: 1,784 euros/l.

Gasóleo B: 1,381 euros/l.

Gasóleo C: 1,417 euros/l.

Biodiésel: 1,619 euros/l.

Autogas/GLP: 1,026 euros/l.

GNC: 1,354 euros/l.

La gasolina continúa ligeramente por encima de los niveles registrados el martes, mientras que el diésel se mantiene estable.

Las provincias más baratas y más caras para repostar

Las diferencias entre provincias continúan siendo notables tanto en gasolina como en diésel. En el caso de la gasolina Sin Plomo 95, Sevilla vuelve a situarse entre las provincias más económicas, con un precio medio de 1,569 euros por litro, seguida de Murcia (1,571 euros) y La Coruña (1,574 euros).

En el lado contrario aparecen Barcelona y Toledo, donde repostar gasolina 95 supera ampliamente la media nacional. Barcelona registra un precio medio de 1,629 euros por litro y Toledo alcanza los 1,625 euros.

Precio de la gasolina Sin Plomo 95 por provincias

Las provincias más baratas para repostar gasolina 95 hoy son:

Sevilla: 1,569 euros por litro.

Murcia: 1,571 euros.

La Coruña: 1,574 euros.

En cambio, las más caras son:

Barcelona: 1,629 euros por litro.

Toledo: 1,625 euros.

Zaragoza: 1,611 euros.

Madrid registra un precio medio de 1,600 euros por litro, ligeramente por encima de la media nacional.

Dónde es más barato el diésel hoy

En el caso del Gasóleo A, Barcelona presenta uno de los precios más bajos entre las provincias analizadas, con 1,699 euros por litro, seguida de Toledo y La Coruña, ambas con 1,709 euros.

Por el contrario, Guadalajara lidera los precios más altos del diésel con 1,745 euros por litro, mientras que Sevilla y Valencia también se mantienen entre las provincias más caras para llenar un depósito diésel.

Precio del Gasóleo A por provincias

Las provincias con el diésel más barato este miércoles son:

Barcelona: 1,699 euros por litro.

Toledo: 1,709 euros.

La Coruña: 1,709 euros.

Por el contrario, los precios más elevados del Gasóleo A se encuentran en:

Guadalajara: 1,745 euros por litro.

Sevilla: 1,734 euros.

Valencia y Vizcaya: 1,726 euros.

Madrid mantiene un precio medio de 1,711 euros por litro.

¿Cuánto cuesta llenar un depósito?

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina Sin Plomo 95 cuesta en España alrededor de 85,19 euros, mientras que hacerlo con Gasóleo A supone aproximadamente 93,28 euros.

En provincias como Barcelona o Toledo, el coste puede incrementarse varios euros respecto a otras zonas como Sevilla o Murcia, donde el repostaje sigue siendo más económico.

Ligera subida en las gasolinas

La gasolina vuelve a registrar un pequeño incremento respecto al día anterior. La Sin Plomo 95 sube dos milésimas hasta los 1,549 euros por litro y la Sin Plomo 98 también avanza ligeramente hasta los 1,720 euros.

El diésel, sin embargo, mantiene prácticamente intactos sus precios medios nacionales, consolidando la estabilidad observada durante los últimos días en el mercado de carburantes.

Los expertos apuntan a que la evolución del precio del petróleo y la demanda internacional seguirán marcando el comportamiento de los combustibles durante las próximas semanas.