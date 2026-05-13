Marlaska usa legislación franquista para no dar datos de la escolta policial de Sarah Santaolalla

Libre Mercado ha obtenido en exclusiva la contestación oficial del Ministerio del Interior a una petición de información pública formulada al amparo de la Ley de Transparencia. La polémica tertuliana, Sarah Santaolalla, conocida por su afinidad al Gobierno, contó con una escolta policial asignada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a raíz de la falsa agresión de Vito Quiles en el Senado. El documento oficial lleva la firma de María del Puy Zatón Osés, quien ocupa el puesto de directora del Gabinete en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Denegación sobre el momento inicial de la escolta

El ministerio se ampara en normativas restrictivas para evitar indicar cuándo comenzó a aplicarse la seguridad policial a la tertuliana. Según el escrito, la información solicitada se enmarca en cuestiones relativas a la gestión y planificación de servicios dedicados a la "seguridad y protección de personas", regulados mediante la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado. Esta normativa está "sujeta a un régimen de acceso restringido, en virtud de lo establecido en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, adoptados al amparo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, así como sus ampliaciones de fechas 17 de marzo y 29 de julio de 1994."

De este modo, se aplica el apartado 14.1.d) de la Ley de Transparencia, que impide revelar elementos que pudieran incidir negativamente en la integridad ciudadana o en la tutela efectiva de individuos concretos. De esa forma, el organismo evita cualquier precisión temporal que pudiera comprometer la operatividad de tales cometidos.

Negativa a desvelar el importe del operativo

Respecto al coste total o promedio generado por la medida de escolta policial a la colaboradora televisiva, la respuesta insiste en que tales desembolsos se integran dentro de las partidas presupuestarias ordinarias destinadas al área de orden público y ciudadanía segura del propio Ministerio del Interior. Los gastos en tareas de seguridad personal forman parte del presupuesto sin ocasionar incrementos y tampoco permiten un desglose de los gastos respecto de las labores habituales encomendadas a las fuerzas de orden público "en cumplimiento del artículo 104 de la Constitución", descartando proporcionar cualquier detalle económico del operativo.

Salario de los escoltas y enlace defectuoso

Respecto al sueldo promedio de los agentes adscritos a unidades que realizan labores de protección de personas, el ministerio afirma que no existen suplementos extraordinarios por dichas funciones. Los policías perciben únicamente los salarios estándar según su rango, destino y responsabilidades habituales, sin variaciones derivadas de participaciones concretas en operativos de esta índole.

El escrito remite a las tablas salariales publicadas por el departamento de presupuestos del Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2026. Sin embargo, el enlace aparece como imagen escaneada en el pdf, por lo que resulta imposible clickarlo directamente.

Al intentar copiar y pegar la dirección URL o transcribirla manualmente, la web devuelve el mensaje de "acceso denegado", impidiendo la consulta efectiva de la documentación referenciada.

Los polémicos hitos mediáticos de Sarah Santaolalla

La figura de Sarah Santaolalla ha acumulado numerosas controversias recogidas por Libertad Digital a lo largo del último año, que han marcado su trayectoria mediática.

En agosto de 2025, generó indignación al posar sonriente con una camiseta que aludía a los supuestos 7291 ancianos muertos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, acompañando la imagen con un texto exigiendo "Justicia ya". La publicación provocó críticas incluso desde sectores afines por considerar el gesto como irrespetuoso y frívolo.

Pocas semanas después, durante un debate sobre incendios veraniegos en Extremadura y Castilla y León, la tertuliana calificó de "idiotas" a más de once millones de votantes de la oposición, lo que llevó al Partido Popular a exigir disculpas públicas y ceses en RTVE por utilizar la televisión pública para insultar a una amplia parte de la ciudadanía.

En octubre de ese mismo año, se reveló que sus colaboraciones en programas de La 1 habían alcanzado retribuciones de hasta 5.250 euros en un solo agosto, sumando más de 18.500 euros por decenas de intervenciones hasta ese mismo mes.

Posteriormente, en febrero de 2026, el presidente de RTVE defendió a Sarah durante su intervención en la Comisión Mixta de Control Parlamentario frente a las críticas del Consejo de Informativos. La propia tertuliana respondió a las polémicas surgidas en El Hormiguero sin ofrecer rectificaciones.

Una semana después, Sarah y su pareja, Javier Ruiz, cargaron duramente contra Rosa Belmonte cuando la tertuliana de RTVE se dio por aludida cuando la colaboradora de El Hormiguero habló de "esa que es mitad tonta, mitad tetas", no aceptaron sus disculpas y denunciaron una campaña de acoso contra Santaolalla.

El PSOE de Palencia la contrató para participar en un acto político para "un debate progresista con una cerveza en la mano". Más tarde, en marzo , acusó falsamente de agresión física al youtuber Vito Quiles a las puertas del Senado. La denunciante presentó parte médico, pero un forense desmontó posteriormente las acusaciones al no hallar indicios consistentes, y la Justicia acabó archivando la querella el 8 de mayo de 2026.

Pese a ello, el ministro Fernando Grande-Marlaska le asignó una escolta policial poco después del incidente, decisión que suscitó fuertes críticas de sindicatos policiales como Jupol, que cuestionaron la priorización de criterios políticos frente a otras necesidades de seguridad ciudadana.

A los pocos días , Santaolalla abandonó desquiciada y entre lágrimas el programa de Cuatro En boca de todos tras una entrevista tensa, y junto a su pareja Javier Ruiz mostró indignación por las investigaciones abiertas en el Senado sobre la gestión en RTVE.

Próximamente participará en actos organizados por Facua para "Frenar a la extrema derecha" junto a Pablo Iglesias, Rubén Sánchez y el ministro Óscar Puente.

Estos episodios, detallados exhaustivamente por Libertad Digital en sucesivas informaciones, han convertido a la tertuliana en una de las figuras más polarizadoras del panorama mediático actual.