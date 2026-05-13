Marruecos saca tajada de la crisis de fertilizantes gracias al fosfato

Los fertilizantes alcanzan la barrera crítica de los 800 euros por tonelada, un precio inasumible para muchos agricultores, según Asaja. Mientras tanto, la Comisión Europea ultima el Plan de Acción que presentará este 19 de mayo y el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO subió en abril por tercer mes consecutivo. Pero no a todo el mundo le va mal.

La empresa estatal marroquí OCP Group, uno de los mayores productores de fertilizantes del planeta, está sacando rédito del caos logístico y la subida de precios derivada de las tensiones con Irán. Tanto es así que los mercados ya empiezan a tratar al gigante alauí como uno de los grandes ganadores económicos indirectos de la crisis de Ormuz.

Marruecos controla el fosfato mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Por allí pasaba el 30% del comercio mundial de fertilizantes y, además, el gas que necesitan los países para fabricarlo ellos mismos. Primero los propios agricultores y posteriormente el Banco Mundial ya han advertido de que fertilizantes como la urea y el amoníaco, fundamentales para la agricultura mundial, han registrado unas fuertes subidas.

En ese contexto, las compañías capaces de suministrar fertilizantes sin depender del Golfo Pérsico están en una posición privilegiada. Y ahí aparece Marruecos.

Aunque para muchos sea una empresa prácticamente desconocida, OCP es un auténtico coloso industrial. La compañía —propiedad del Estado marroquí— controla buena parte de las mayores reservas mundiales conocidas de fosfato, una materia prima esencial para fabricar fertilizantes agrícolas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que Marruecos concentra más del 70% de las reservas globales de roca fosfática.

OCP nació hace más de un siglo como Office Chérifien des Phosphates y hoy se ha convertido en uno de los principales exportadores del país. La empresa explota gigantescas minas a cielo abierto y vende fertilizantes a mercados de todo el mundo, especialmente India, Brasil, Europa y África.

Según cifras de 2024, el grupo registró unos ingresos de casi 97.000 millones de dirhams marroquíes —algo más de 9.000 millones de euros— y un beneficio neto superior a 20.000 millones de dirhams —1.868 millones de euros—, según sus resultados oficiales. Los fertilizantes representan cerca del 70% de la facturación del grupo.

OCP gana peso estratégico

Todavía no se han publicado las cuentas trimestrales completas posteriores al cierre del estrecho de Ormuz, que es donde se vería el efecto completo, pero ya se están viendo señales muy claras de que OCP está siendo una de las grandes beneficiadas por la crisis de los fertilizantes.

En abril de este mismo año, OCP lanzó una emisión internacional de bonos por valor de 1.500 millones de dólares. La demanda de los inversores alcanzó casi 7.000 millones, una sobresuscripción enorme incluso para grandes compañías internacionales, según recoge Reuters. Es decir, la compañía alauí pide dinero y los inversores prácticamente se pelean por prestárselo.

La propia empresa reconoció a los inversores que el cierre de Ormuz ha disparado un 35% el precio del azufre —clave para fabricar fertilizantes— y que el mercado mundial está sufriendo restricciones de oferta. Así que está reorientando la producción hacia fertilizantes TSP (triple superfosfato), menos dependientes del azufre y del amoníaco, para aprovechar el nuevo escenario. El mensaje es claro: quien pueda fabricar fertilizantes sin depender de Oriente Medio tiene ahora medio mercado ganado.