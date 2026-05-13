¿Qué está pasando con el cobre? Se dispara y supera los 14.000 dólares por tonelada

La crisis de deuda y la falta de confianza de los inversores en la moneda fiat de los bancos centrales, que supone de forma estructural una tendencia de los precios al alza, convierte a los metales en uno de los refugios más interesantes para paliar la pérdida de poder adquisitivo. De hecho, uno de los factores que han de considerarse para anticipar esta crisis de confianza es, precisamente, la evolución del precio de estos metales.

Así las cosas, históricamente el oro ha sido el activo refugio por excelencia. De hecho, hace pocos meses vimos cómo este metal pulverizó los 5.300 dólares por onza, lo cual supuso un nivel de cotización récord. Sin embargo, el oro no es el único metal que, en este contexto, se ha disparado. Otro de los activos que ha registrado un incremento significativo es el cobre.

'Rally' alcista del cobre

La crisis de confianza en la moneda fiat está disparando los metales, que actúan como salvaguarda del poder adquisitivo cuando la capacidad de compra de cada unidad monetaria se reduce. De este modo, el cobre se ha convertido en uno de los metales que está protagonizando un auténtico rally alcista que le ha llevado a situarse en niveles récord de cotización.

Concretamente, tal y como informa Bloomberg, la tonelada de este metal ha superado los 14.000 dólares, acercándose de esta forma a sus máximos históricos. Así, el precio de la tonelada de cobre ha llegado a situarse en los 14.025 dólares en la Bolsa de Metales de Londres. En consecuencia, según recuerda este mismo medio, este metal se acerca a los 14.500 dólares por tonelada que alcanzó el pasado mes de enero.

En este sentido, Bloomberg destaca que tras el repunte del cobre encontramos como uno de los principales factores la recuperación de la demanda en China, además del impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los suministros de azufre, lo cual amenaza algunas formas de producción de este metal. Además, cabe considerar también el comportamiento de los mercados bursátiles de EEUU en un contexto en el que éstos han estado dominados por las grandes compañías tecnológicas, que necesitan este tipo de materias primas para desarrollar sus productos.

Bloomberg

Con todo, Bloomberg subraya que "en las últimas semanas, los factores alcistas del cobre han compensado con creces las preocupaciones por la amenaza que la guerra en Oriente Medio representa para la economía industrial global". No obstante, los analistas consideran que, pese a todo, "las inquietudes por las crecientes consecuencias del conflicto han vuelto al primer plano en los mercados después de que Donald Trump rechazara las propuestas de Irán para un acuerdo de paz".