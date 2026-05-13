Quién es Aliko Dangote: el hombre más rico de África

La cumbre África Adelante, que se ha celebrado este lunes en Nairobi, capital de Kenia, ha contado con una treintena de jefes de Estado y uno de los empresarios más importantes del continente africano. Aliko Dangote es el hombre más rico de África. En la cumbre ha anunciado que este 2026 arrancará un proyecto de refinería de petróleo para abastecer al sector oriental del continente.

Dangote nació en 1957 en Kano, Nigeria, en el seno de una familia dedicada al comercio. Según Bloomberg Billionaires Index, Dangote es el hombre más rico de África. Estudió administración de empresas en la Universidad Al-Azhar de Egipto y regresó a Nigeria para levantar, en 1977, un negocio de importación de productos básicos: arroz, azúcar y cemento. El primer capital lo puso su tío, a modo de préstamo. Entonces, su operativa empresarial se centró el comercio de materias primera; en particular, del cemento. El éxito no tardó en llegar y en 1981 fundó Dangote Group. Este conglomerado cuenta con distintas líneas de negocio, desde la alimentación al transporte, pasando por el sector cementero, según indica Global Africa Business Initiative.

El rey del cemento africano

Esa transición, de comerciante a industrial, es la clave del modelo Dangote. En 1996 viajó a Brasil para estudiar sus procesos de fabricación y volvió convencido de que la oportunidad no estaba en importar, sino en producir. El gran catalizador llegó poco después, y era un nombre propio: Olusegun Obasanjo. Tras su elección como presidente de Nigeria en 1999, Obasanjo llamó a Dangote para preguntarle por qué el país no producía su propio cemento. Dangote le explicó que solo sería rentable si se restringían las importaciones. Obasanjo aceptó, según relató el propio magnate al The Financial Times. Tras el acuerdo, The Economist lo bautizó como el rey del cemento africano y sentó las bases del conglomerado que hoy lleva su nombre, Dangote Group.

El cemento fue el gran acelerador. Dangote Cement opera hoy en 11 países africanos, Camerún, Congo, Etiopía, Ghana, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Costa de Marfil, además de Nigeria; con una capacidad de producción de hasta 55 millones de toneladas al año. En 2025, el beneficio neto del grupo cementero creció un 102%. Según The Financial Times, Dangote prepara una cotización secundaria de Dangote Cement en Londres prevista para septiembre, en la que se vendería aproximadamente un 10% de la compañía a inversores internacionales.

Pero la obra que ha redefinido su figura es la refinería de petróleo de Lagos. Construida en el complejo de zona franca de Lekki, en la periferia de la capital económica de Nigeria, es la mayor refinería de un único tren de destilación del mundo, con una inversión inicial que supera los 19.000 millones de dólares (16.133 millones de euros), inaugurada oficialmente en mayo de 2023 y operativa desde enero de 2024.

Ya exporta gasolina a mercados tan distantes como Estados Unidos, además de abastecer a Ghana, Camerún, Togo y Tanzania. El presidente de Kenia le propuso a Dangote construir una nueva refinería en alguna de las ciudades costeras del Índico, como Tanga, Mombasa o Lamu, con una inversión estimada de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares (entre 13.586 y 16.982 millones de euros), en el marco de un acuerdo entre Kenia, Uganda y Tanzania para aprovechar sus recursos petrolíferos regionales, según ha informado la agencia EFE. Tal es su importancia como empresario que cuenta con su propia entrada en la Enciclopedia Británica.