Un experto: "Montero puede decir lo que quiera, pero no es sostenible su plan para Andalucía"

Podemos decir que el paso de Juanma Moreno y el PP por la Junta de Andalucía, primero con Ciudadanos y luego en solitario, ha sentado bien a Andalucía. Ha pasado de una tasa de paro del 22% en 2019 a una tasa de paro del 14,66% en la actualidad. Además, el número de ocupados ha crecido en 300.000 personas, alcanzando un récord histórico. El número de parados redondos ha bajado de 820.000 a 620.000 EPA.

En materia de PIB, Andalucía ha experimentado un crecimiento fuerte, pero sigue estando lejos de la convergencia con la media nacional. La renta per cápita se situó en torno a los 24.566 euros, ligeramente inferior a la renta media anual por persona, aunque lejos de la renta per cápita media en España, que es de 34.000 euros. Y más lejos aún de algunas comunidades autónomas como Madrid, donde el PIB per cápita es de 44.000 euros.

En cuanto a la facilidad para montar un negocio, hemos pasado de tardar entre 100 y 150 días para abrir un negocio antes de 2019 a poderlo hacer prácticamente de inmediato con las declaraciones responsables. El tiempo que toma la apertura formal del proceso es más largo, pero en cualquier caso mucho más corto que antes.

Si nos vamos a los impuestos, las cosas han cambiado mucho: se han realizado seis bajadas masivas de impuestos desde 2019. Se estima que ahora los andaluces ahorran anualmente unos 900 millones de euros en comparación con 2018. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno del PP en Andalucía? Han deflactado los tramos autonómicos del IRPF para que la inflación no suponga una subida de impuestos encubierta.

El impuesto de sucesiones y donaciones era uno de los más altos de España y ahora está bonificado al 99% para descendientes, ascendientes y cónyuges. El impuesto de Patrimonio antes se pagaba según la escala estatal. Ahora está bonificado al 100%. La estrategia ha sido eliminar los impuestos sobre el stock de riqueza para intentar atraer a nuevos contribuyentes de rentas altas que tributen por IRPF en la comunidad.

Con todo, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar el cambio que se ha producido en la economía de la región desde la llegada del PP al gobierno autonómico. De este modo, con ayuda de José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la UFV, comparamos también las diferentes propuestas de los candidatos en materia económica. Precisamente, Rotellar ha querodo defender que "Montero puede decir lo que quiera, pero no es sostenible su plan para Andalucía".