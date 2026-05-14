Alemania da un paso hacia la flexibilidad laboral: adiós a la rigidez de las ocho horas diarias

Desde que Friedrich Merz fue nombrado canciller de Alemania hace poco más de un año, en el país con mayor peso de la Unión Europea se están llevando a cabo una serie de reformas que están pasando desapercibidas para el gran público, pero que están sentando un precedente en una Europa caracterizada por su conformismo y que podría suponer un efecto dominó para otros países con una situación similar.

A la llamada de atención sobre el problema de sostenibilidad de las pensiones o del Estado del Bienestar, así como del ajuste al déficit de su sistema público de sanidad, hay que sumarle ahora que en Alemania está previsto que se presente un proyecto de ley que busca flexibilizar la jornada laboral de ocho horas, tal y como anunció la ministra federal de Trabajo Bärbel Bas, del SPD. Hay que recordar que en el país germano gobierna la UCD en coalición con el SPD, algo similar a que en España gobernase el PP con el PSOE.

Pues bien, tal y como explica el medio alemán Welt, el objetivo de esta ley no sería el de aumentar la jornada laboral (como se acusa desde los sindicatos y medios de izquierdas), sino que se buscaría facilitar la "conciliación de la vida familiar y profesional, especialmente para las mujeres y los padres jóvenes".

Es decir, en lugar de que cada jornada de trabajo conste de ocho horas de trabajo fijas, un trabajador podría trabajar más horas un día y posteriormente trabajar menos horas otro día (o al revés). Para evitar que se pudiera producir un abuso o un uso fraudulento de este mecanismo, el Gobierno alemán avisa de que se introduciría un control horario electrónico. De esta forma, lo que se tendría en cuenta son las horas que se trabajen durante la semana, no cada día.

Aumenta la flexibilidad pero no el número de horas

A pesar de algunos titulares que circulan en los medios alemanes, en ningún momento el Gobierno ha planteado ampliar la jornada semanal legal (que actualmente tiene un máximo de 48 horas) hasta las 73 horas, como han afirmado algunos representantes sindicales y ha sido replicado en diversos medios de comunicación. Por el contrario, en todo momento el Ejecutivo se remite al acuerdo de coalición, donde se establece lo siguiente:

"De conformidad con la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, queremos crear la posibilidad de establecer una jornada laboral máxima semanal en lugar de diaria, también y sobre todo con el fin de mejorar la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral". Por lo tanto, lo que se quiere cambiar es límite diario y no el límite semanal, que no cambiará.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos en Alemania tienen una jornada laboral semanal de entre 37 y 40 horas (con una media de 37,7 horas semanales trabajadas), gracias a esta reforma un trabajador podría trabajar alrededor de 9 horas y 25 minutos de lunes a jueves y así tendría tres días de descanso (viernes, sábado y domingo). O bien podría trabajar 8 horas de lunes a jueves y trabajar sólo 5,7 horas el viernes, siendo una de las muchas posibilidades que se podrían barajar. Esta mayor flexibilidad en el horario laboral también podría redundar en un aumento de la productividad.

Cabe destacar que esta reforma no obligaría a ninguna empresa ni ningún trabajador a modificar su actual jornada laboral, sino que se añadiría como una herramienta más de la que podría hacer uso el trabajador y la compañía.

Así pues, vemos que en Alemania el gobierno de coalición está llevando a cabo una serie de reformas estructurales, aunque sea de forma superficial y tímida (como en el caso de las pensiones o el Estado del Bienestar), algo que en otros países de la Unión Europea como Francia o España ni se les pasa por la cabeza a sus respectivos gobernantes. Está por ver si dichas reformas no acabarán llegando igualmente, pero cuando ya sea demasiado tarde.