Almaraz culmina una mejora con vistas a operar "al menos 20 años más"

La central nuclear de Almaraz ha anunciado el fin de la 31ª recarga de la unidad 1, la llamada a cerrar en otoño de 2027 si se mantiene sin cambios el calendario del Gobierno. Su nueva conexión a la red marca el inicio de "un nuevo ciclo de operación que será el último para esta unidad si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene el actual calendario de cierre nuclear en España", recuerdan desde la central.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

Durante los trabajos de recarga de combustible, que se renueva por tercios cada 18 meses, se han incorporado a la central 1.200 trabajadores adicionales, "la mayoría extremeños". "Durante 12 días de esta recarga han trabajado en la instalación más de 2.000 profesionales, alcanzando picos máximos de 2.200 trabajadores en el emplazamiento", destacan fuentes de la central, que recuerdan que son empleados que viven de estas recargas y ven cómo se puede acabar su única fuente de ingresos. Hace unos días, se manifestaron junto a los 800 empleados de la central para reclamar de nuevo al Ejecutivo que paralice el cierre.

En la recarga acometida este mes, que significa "un importante revulsivo económico para la zona", han participado "más de 70 empresas nacionales e internacionales", que han ejecutado "más de 13.000 trabajos y 15 modificaciones de mejora y actualización tecnológica" aprovechando la parada del reactor. Entre ellas, destacan una: la revisión general y reacuñado completo del estátor del alternador principal, lo que garantiza plenamente, señalan desde Almaraz, "la seguridad y la fiabilidad de la instalación durante, al menos, 20 años más". "Esto demuestra una clara apuesta de las empresas eléctricas propietarias por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz", apuntan. Desde el Gobierno, se sigue mencionando como excusa de forma recurrente que el calendario actual, pactado en 2019, fue acordado por las empresas.

La central lanza otros mensajes en defensa de su continuidad. Recuerda, un año después del apagón, que Almaraz "contribuye, junto al resto de centrales nucleares españolas, a la estabilidad del sistema eléctrico mediante la aportación de potencia síncrona y control de tensión". También menciona la crisis de Irán para señalar que "centrales como la de Almaraz son imprescindibles para garantizar la seguridad de suministro, manteniendo la reducción de emisiones de CO2, con precios asequibles y reforzando la autonomía e independencia energética de España y Europa".

Además, mencionan los impuestos, una batalla que las eléctricas aplazaron cuando pidieron la prórroga de tres años para Almaraz. La viabilidad de la central, dicen, "está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75% de sus costes variables".