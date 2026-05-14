Los 10 productos y servicios con mayores subidas en el IPC
El IPC del mes de abril se ha ubicado en el 3,2%, dos décimas menos que lo registrado en el mes de marzo. No obstante, la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz se han dejado notar en los precios de algunos productos, especialmente en los que tienen que ver con los combustibles líquidos y el diésel. Estos son los 10 bienes y servicios que más caros se han vuelto en el último año.
El décimo puesto lo ocupa el transporte de pasajeros por metro y tranvía, con una subida de precios del 9,2% entre abril de 2025 y abril del 2026.
Los huevos son el noveno producto o servicio que más caro se ha vuelto desde abril de 2025, con una subida de precios del 14,7%.
Las prendas de vestir para bebés (menores de 2 años) son el octavo producto o servicio más encarecido del último año, con un incremento del 15,8%.
El séptimo puesto lo ocupan las legumbres verdes (frescas o refrigeradas), con un encarecimiento del 17,5% en el último año.
El sexto puesto lo ocupan las hortalizas cultivadas por su fruto, con un encarecimiento del 23% desde abril de 2025.
El transporte combinado de pasajeros es el quinto producto o servicio que más caro se ha vuelto en el último año, con una subida de precios del 26,6%. Esta es una modalidad en la que el viajero utiliza dos o más modos de transportes diferentes.
El cuarto puesto es para la recogida de basuras, que se ha vuelto un 26,8% más cara en el último año.
Las joyerías y relojes de pulsera son el tercer producto o servicio que más caro se ha vuelto en términos interanuales, con una subida del 28%.
El gasóleo es el segundo producto que más se ha encarecido en el último año, con una subida del 28,2%.
Los combustibles líquidos, es decir, aquellos que se usan en la vivienda para calefacción o iluminación, son el producto que más ha subido de precio en términos interanuales. Su precio ha crecido un 51,7% en comparación con abril de 2025.