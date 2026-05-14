Asturias se queda por primera vez sin campanu: ¿dónde están los salmones?

Asturias vive este año una situación inédita. Por primera vez desde que se tiene memoria reciente de la pesca del salmón, el Principado se ha quedado sin campanu. El tradicional primer salmón de la temporada no ha aparecido y varias subastas previstas ya se han suspendido porque, desde el pasado 18 de abril, cuando comenzó la temporada, nadie ha conseguido capturar ni uno.

La escena resulta especialmente llamativa en una comunidad donde el campanu es casi una institución. El primer salmón del año no sólo tiene valor simbólico: es además el único que puede venderse legalmente en España. El resto de salmones capturados por pesca deportiva no pueden comercializarse y deben destinarse al consumo propio.

Tradicionalmente, el campanu se subasta en medio de una enorme expectación y ha llegado a alcanzar precios de miles de euros en restaurantes y pujas públicas. Pero este año no hay salmón que subastar. La pregunta que se hacen pescadores, hosteleros y aficionados es evidente: ¿dónde están los salmones?

Menos licencias, menos capturas

El propio Principado ya afrontaba esta temporada con un reglamento especialmente restrictivo: las capturas se reducen un 75% y cada pescador sólo puede pescar dos ejemplares, uno con muerte y otro sin muerte. También se reducen los cupos autorizados: 60 salmones en Nalón-Narcea, 52 en el Sella, 7 en el Eo y apenas 5 en el Esva.

Con estas normas tan restrictivas, obviamente las estadísticas reflejan un desplome evidente de las capturas en las últimas décadas. A mediados del siglo pasado se pescaban miles de salmones al año en Asturias. Hoy las cifras son testimoniales.

Sin embargo, un reciente estudio científico sobre las poblaciones asturianas introduce un matiz importante: hay menos salmones pescados, pero eso no significa necesariamente que los ríos estén completamente vacíos.

El trabajo, titulado Estado y caracterización de las poblaciones de salmón atlántico (Salmo salar) en los ríos de Asturias, concluye que "los datos muestran un descenso en la serie de capturas por pesca", pero añade que "los recuentos de reproductores no manifiestan un descenso tan acusado". Incluso señala que "la densidad de juveniles muestra una tendencia estable". Entonces, ¿dónde están los peces?

¿Dónde están los salmones?

El propio informe apunta a que una parte importante del problema puede estar fuera de Asturias, en el Atlántico. Los salmones pasan años en el mar antes de regresar a los ríos para reproducirse, y es precisamente en esa fase donde podrían estar produciéndose los mayores problemas de supervivencia.

Los investigadores destacan, por ejemplo, la fuerte caída de los llamados salmones de "un invierno de mar", ejemplares más jóvenes que antes eran habituales y ahora regresan mucho menos.

También hay otra teoría cada vez más comentada entre pescadores y expertos: los salmones podrían estar entrando más tarde en los ríos. El aumento de la temperatura marina estaría alterando los ciclos migratorios tradicionales, retrasando la llegada de los ejemplares a Asturias. De hecho, en países como Noruega ya se han desplazado las temporadas de pesca hacia fechas más tardías.

Depredadores y piscifactorías

Otra de las hipótesis que aparece en estudios y artículos especializados es el posible efecto indirecto de las piscifactorías de salmón ubicadas en alta mar. Los científicos hablan de varios factores que podrían estar reduciendo las poblaciones como la competencia genética con los salmones que se escapan de las granjas, la transmisión de parásitos o posibles alteraciones en los ecosistemas marinos.

Muchos pescadores también apuntan a otro posible factor: el aumento de depredadores en los ríos y desembocaduras. Asociaciones de pesca alertan de que los cormoranes, focas y nutrias están esquilmando las poblaciones de salmón y reclaman controles más intensos.

Los científicos, sin embargo, rebajan parcialmente esa explicación y recuerdan que el declive del salmón también se está produciendo en países con situaciones muy distintas, por lo que creen que los depredadores pueden influir, pero difícilmente explican por sí solos la desaparición del campanu. En cualquier caso, los expertos insisten en que no existe una única causa que explique el declive del salmón atlántico y que probablemente el problema sea acumulativo.