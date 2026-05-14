"¡Ay, que no me caigo!": Yolanda Díaz reaparece con muletas en un acto de "Trabajadoras en el hogar"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado este jueves una accidentada reaparición pública durante la clausura del acto Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad.

Yolanda Díaz aparece con muletas en un foro para "trabajadoras en el hogar: Derechos, prevención y seguridad" pic.twitter.com/irQAFBJPkq — Libertad Digital (@libertaddigital) May 14, 2026

Tras haber cancelado parte de su agenda oficial por un esguince, la ministra ha comparecido apoyada en muletas, sufriendo un pequeño traspié al intentar alcanzar el atril. Ante la alarma de los asistentes por su falta de equilibrio, Díaz ha reaccionado con espontaneidad: "¡Ay, que no me caigo!".

El origen de la lesión en BlueSky

La propia ministra confirmó el pasado 12 de mayo el motivo de su ausencia parcial en la vida pública a través de sus redes sociales. "Desafortunadamente voy a tener que cancelar parte de mi agenda por un esguince", explicaba en su perfil de BlueSky. En el mismo mensaje, Díaz lanzaba una advertencia a sus seguidores instándoles a cumplir las recomendaciones médicas y, especialmente, a tener "cuidado con las escaleras".

Campaña contra las empresas

En el acto, Díaz ha anunciado una campaña contra empresas que cobran por intermediar en la contratación de trabajadoras del hogar, práctica que ha calificado de "muy grave".

"En nuestro país está prohibido por la ley de empleo cobrar por los servicios que prestan las trabajadoras del hogar. Es decir, está prohibido que en las plataformas digitales para que ellas puedan contratar, se les cobre. Está prohibido por la ley de empleo. Ya es una prohibición. Pero es verdad que sabemos que hay plataformas que están incumpliendo este derecho. Les anuncio, desde ya mismo, que lanzamos una campaña contra estas empresas que no cumplan con la legalidad. Es muy grave", ha asegurado.

En este sentido, Díaz ha denunciado que estas prácticas "hacen competencia desleal" y ha expuesto que "lo normal" es que estas plataformas digitales no cobren por esta función. "Vamos a desplegar el imperio de la ley, que para eso está. Que es lo que nos hace iguales", ha recalcado, al mismo tiempo que ha agregado que "los servicios de intermediación están guiados por la absoluta gratuidad".

Durante este acto se han presentado los cursos online de formación en materia de prevención de riesgos laborales y el protocolo frente al acoso para las trabajadoras en el hogar. Además, a partir de hoy, se podrá acceder a través de un apartado web específico en la página de Trabajo a todos los recursos específicos para este colectivo.