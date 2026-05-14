Bruselas plantea obligar a Renfe a mostrar ofertas rivales para crear "un billete único" europeo

La Comisión Europea ha propuesto nuevas reglas para que los grandes operadores ferroviarios, entre ellos Renfe o la francesa SNCF, incluyan en sus plataformas de venta online las ofertas de empresas competidoras. El objetivo es avanzar hacia un sistema de "billete único" que permita adquirir en una sola operación todos los trayectos necesarios para viajar por distintos países de la Unión Europea.

El paquete de medidas presentado este miércoles en Bruselas busca facilitar que los viajeros puedan comparar y comprar rutas combinadas de tren, avión o autobús desde una misma plataforma. La propuesta también incorpora nuevas obligaciones para mejorar la protección de los pasajeros y aumentar la transparencia en la venta de billetes.

El comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, defendió que los usuarios "no tendrían que navegar por múltiples páginas web y comparar sistemas desconectados". Según explicó, la intención es que el viajero pueda organizar todo su desplazamiento "con un único billete y pago".

Billetes disponibles con cinco meses de antelación

Entre las medidas planteadas por Bruselas figura la obligación de que los operadores ferroviarios pongan sus billetes a la venta con al menos cinco meses de antelación, siempre que el servicio ya esté incluido en el horario de explotación.

La Comisión Europea considera que esta medida dará "más seguridad y flexibilidad" a los pasajeros que organizan viajes internacionales o trayectos complejos con varias conexiones. Las compañías ferroviarias podrán modificar posteriormente precios o añadir nuevos servicios, pero deberán garantizar una oferta inicial disponible con suficiente margen.

El Ejecutivo comunitario también quiere reforzar los derechos de los pasajeros cuando un viaje combinado se vea afectado por incidencias, como retrasos o pérdidas de conexión. El objetivo es que el viajero quede cubierto aunque el trayecto incluya servicios de distintas compañías ferroviarias o medios de transporte diferentes.

Además, las nuevas reglas obligarán a las plataformas digitales a mostrar los resultados de búsqueda con criterios considerados "neutrales". Entre ellos estarán el precio, la duración del viaje, la hora de salida o las emisiones contaminantes asociadas al transporte.

Las plataformas podrán incorporar filtros adicionales para personalizar la búsqueda, pero Bruselas pretende evitar que determinados operadores tengan más visibilidad por acuerdos comerciales o por controlar el propio sistema de venta.

Bruselas apunta al peso de los grandes operadores

La Comisión Europea considera que los grandes operadores ferroviarios tienen actualmente una posición dominante que dificulta la competencia y limita la visibilidad de empresas más pequeñas.

Según el documento presentado por los servicios comunitarios, las principales plataformas de venta de billetes ferroviarios pertenecen en muchos casos a grandes compañías del sector, lo que puede incentivar prácticas que reduzcan la presencia de competidores directos.

Bruselas sostiene que esta situación complica que nuevos operadores encuentren canales eficaces para comercializar sus billetes y reduce las posibilidades de que los viajeros encuentren rutas alternativas o combinaciones más competitivas.

El Ejecutivo europeo también identifica como un obstáculo para el "billete único" el hecho de que muchas compañías ferroviarias prioricen sus propias plataformas y tengan pocos incentivos para distribuir sus servicios en sistemas independientes.

Por ello, la propuesta obliga a plataformas y operadores ferroviarios a alcanzar acuerdos comerciales sobre distribución de billetes cuando una de las partes lo solicite. Estos acuerdos deberán realizarse bajo condiciones "justas, razonables y no discriminatorias".

El reglamento podría aplicarse en dos años

La Comisión Europea reconoce que la reforma genera reservas entre parte de la industria ferroviaria, especialmente entre los grandes operadores nacionales. Aun así, Apostolos Tzitzikostas se mostró convencido de que el acuerdo podrá cerrarse durante la actual legislatura comunitaria.

El comisario europeo afirmó que la aprobación podría llegar "en un año y medio o dos años". Una vez adoptado el reglamento, las plataformas tendrían un plazo de 12 meses para cumplir las nuevas obligaciones de mostrar todas las ofertas disponibles.

La propuesta también prevé mecanismos de arbitraje en caso de desacuerdo entre operadores y plataformas. Si no alcanzan un acuerdo comercial en un plazo de ocho meses, el regulador nacional competente podrá fijar las condiciones en un máximo de seis meses tras recibir una reclamación.

Tzitzikostas defendió que la libertad de circulación es "uno de los principales logros" de la Unión Europea y aseguró que el sistema actual todavía no ofrece una experiencia de viaje suficientemente integrada para los pasajeros.